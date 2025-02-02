港超聯︱東方吞傑志三蛋　葉鴻輝傷出　後備只剩小將無力反撲

東方跨季21場港超聯賽不敗走勢告終，球隊半場已大幅落後下，以0：3不敵傑志，守門員葉鴻輝更傷出，雪上加霜。



剛奪得高級組銀牌的東方今仗收起新援後衛米祖域，改派拿亞與顧斌上陣，費利蒲薩取代受傷的巴杜姆，前線繼續由巴科爾衝鋒陷陣。傑志則沿用上仗擊敗大埔的勝利11人，由迪美路夫而非韋頓踢中鋒，配合利亞倫與祖連奴；韓援裵栽釪與林樂勤任兩閘。

黃洋入場為傑志打氣。（傑志Facebook圖片）

去季尾段退役的黃洋昨日戰畢賀歲盃，今日亦是座上客，但他沒有出現在貴賓席，而是遵守與球迷的承諾，與「藍鳥」擁躉們於界限街看台一起觀戰。

傑志8分鐘便有馬查度右路傳中，由迪美路夫頂反方向彈地波破網。東方之後一次角球機會，拿亞門前升頂被泰利托出底線；馬高斯禁區邊燙射地波又遭接實。

馬高斯獨力難支。（袁志浩攝）

本有黃牌在身的鄧達斯30分鐘攔截費利蒲薩沒再被警告，傑志隨即再入一球，利亞倫偷得顧斌腳下球後推進，傳予迪美路夫入楔，這位中鋒再冷靜橫傳費蘭度建功。上半場補時階段賀爾與拿亞解圍時犯錯，造就祖連奴窄角度起腳，雖然葉鴻輝把埋門擋出，但利亞倫成功「執雞」，傑志半場遙遙領先3：0。

迪美路夫今場表現出色。（袁志浩攝）

53分鐘東方更因葉鴻輝拉傷而需換入後備門將廖富源，而球隊同時以卡路士入替顧斌後，後備席上全數是U22球員。

東方下半場組織力再減，缺乏支援亦削弱巴科爾威力，至於傑志亦開始「收油」，最終維持3：0勝果到完場。11戰23分的傑志賽後排第三，落後11戰24分的東方，與13戰29分的大埔。

東方53分鐘換走葉鴻輝。（袁志浩攝）

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東方主教練盧比度認為，敗仗不會影響士氣，因早已向球員明言球隊總會輸波，未來亦一定會再吞敗，「因為我們沒有強大的陣容，後備席都是小朋友。我們贏得銀牌，已算是有很不錯的一季。我們曾21場聯賽不敗，是時候學習接受失利。」

今仗東方雖然大幅落後，但至完場前始換入楊棟棋、高銘浩及黃安游等小將，被問到冬季轉會窗無法補強，盧比度這樣回應：「問題在本地球員身上，而不是外援，我們即使簽入很多外援，比賽時也只能用6個。我們失去了余在言、黃皓雋與吳宇曦，要找人取代他們。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

傑志連續兩場派相同正選11人，最終分別勇挫大埔與東方，主教練卡度素認為「實屬巧合」，「球隊開季至今其實踢得不差，只是有時踢得好仍不夠，最重要是要有戰鬥的心態，而這兩周我們都做到這一點。」

「藍鳥」現少踢榜首大埔兩場並落後6分，卡度素相信球隊仍在爭標之列，「我們只要繼續踢出近兩場的表現就可以，我不在意其他球隊怎樣看，只在乎隊員是否相信自己可以贏。」他又透露，明加索夫需休養約10星期，而慈英有望在短時間內復出。