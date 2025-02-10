英足總盃︱利物浦第四圈出局　作客０：1不敵普利茅夫

英格蘭足總盃周日（2月9日）第四圈賽事，利物浦作客以０：1不敵英冠榜末球隊普利茅夫。同日稍早時間，狼隊以2：0擊敗布力般流浪。稍後阿士東維拉將大戰熱刺。



圖為2025年2月9日，英格蘭足總盃第四圈賽事，利物浦作客以０：1不敵英冠榜末球隊普利茅夫。（Reuters）

利物浦與普利茅夫在上半場均無紀錄。於下半場53分鐘，賴恩哈迪（Ryan Hardie）操刀12碼破網，助普利茅夫領先1：０。利物浦至完場未能破蛋，敗陣出局。

足總盃第五圈賽事會在英國時間周一晚上7時10分（香港時間周二凌晨3時10分）抽籤。

圖為2025年2月9日，英格蘭足總盃第四圈賽事，利物浦作客以０：1不敵英冠榜末球隊普利茅夫。（Reuters）

足總盃第4圈賽程及戰果

周日賽事：

布力般流浪 0：2 狼隊

普利茅夫 1：0 利物浦

阿士東維拉 對 熱刺



周一賽事：

唐卡士打 對 水晶宮



周二賽事：

埃克塞特 對 諾定咸森林



較早前已完成賽事：

白禮頓 2：1 車路士

伯明翰 2：3 紐卡素

韋根 1：2 富咸

史篤城 3：3 卡迪夫城（互射十二碼卡迪夫城勝4：2）

修咸頓 0：1 般尼

普雷斯頓 0：0 韋甘比（互射十二碼普雷斯頓勝4：2）

愛華頓 0：2 般尼茅夫

高普地利 1：4 葉士域治

羅連安特 1：2 曼城

列斯聯 0：2 米禾爾

曼聯 2：1 李斯特城

