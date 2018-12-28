【跑步】美國女選手邊跑邊飲啤酒食Taco　24小時跑破世界紀錄

Taco、啤酒竟然成為長跑補充能量物品！？ 你沒有眼花，美國女跑手希朗（Camille Herron）在一項極限跑比賽中，半路中途開始「莫氣」，團隊成員利用Taco、啤酒為她打氣，讓37歲的她重拾意志，最終打破了女子田徑24小時跑最長距離世界紀錄。

「我要行好幾圈，去食Taco及飲啤酒。」希朗近日接受訪問時說。

希朗在亞利桑那州「沙漠冬至（Desert Solstice）」24小時極限跑，跑了655.5個圈，首100英里（約161公里）用了13小時25分鐘，最後24小時共跑了162.9英里（約262.1公里），兩項都是女子田徑的新世界紀錄。

希朗力戰到最後，最終打破兩項世界紀錄。（網上圖片）

希朗今年首次參加耐力跑。（網上圖片）

14年前的希朗視跑步為興趣，但認識丈夫Conor後，得到他的鼓勵愈跑愈強，至今已在21個馬拉松比賽中勝出，但希朗覺得依然不夠，最後決定嘗試挑戰更長距離：「由馬拉松轉到跑超長距離，實際上是件令人感到畏懼的事。不過我還是選擇相信自己可以得做到，完成後的感覺很美妙，有點『我註定做得到』似的。」

希朗團隊情急智生，讓她可以繼續跑到尾。（網上圖片）

希朗一早已準備好不少補給品，但仍要「使橫手」才可搏到尾。（網上圖片）

力拒睡魔 卻遇上「撞牆」

希朗現時每年都會跑4至6次極限跑，但今年是首次決定再進一步，參加24小時耐力賽，對抗睡魔成為了關鍵之一。「當身體想要睡覺時，你一定要繼續堅持下去，今次我走進了未知領域，但嘗試一些自己未試過的事，感覺很刺激。」

跑長跑最怕的就是「撞牆」，希朗首度參加耐力跑，無奈地亦遇到這個難關，幸好她與丈夫早有準備。聖誕節生日的她說：「我們決定了當我『撞牆』時，我嘗試吸收更多營養。」

希朗跑到凌晨2、3點時差點頂不住。（網上圖片）

助手丈夫出動終極手段

可樂、薑啤、水、能量飲品及能量食品都有，但當比賽到了凌晨2、3點時，希朗「感覺像是喪屍發呆」，眼看自己走不出困境，Conor及其他希朗團隊成員，選擇用「終極手段」。

「他們真的跑了去買我最愛的雙層Taco及啤酒！我行了好幾圈去『食大餐』。」希朗食完之後，「覺得自己可以繼續落去」，但休息讓她的身體亦停了下來：「我的雙腿感覺似石頭，好像有點低溫症狀，只能用意志去重拾雙腿，這個時候正是你的決心主宰身體及雙腿。」

希朗希望2028年奧運有極限跑項目。（網上圖片）

快餐店得知希朗壯舉後，送上禮品卡。（網上圖片）

跑到50歲？「現在才是剛剛開始！」

跑爛3對波鞋、消耗過萬卡路里後，希朗終於打破紀錄過終點，未倒下時已經被團隊成員接住以免受傷，雖然面帶笑容，但完賽後就要坐輪椅，可謂名副其實「攞命搏」。

擊敗不少男跑手的希朗，下一個比賽將是世界24小時耐力錦標賽，她希望2028年洛杉磯奧運可以有耐力跑比賽，自己可能成為奧運選手。

不過到時已經46歲的希朗還能跑嗎？「女極限跑手有些50歲後仍在跑，所以現在我的生涯才是剛剛開始！」