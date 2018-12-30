【排球精英賽】校史首度殺入決賽　迦密聖道成最神奇黑馬

黑馬傳奇繼續！ 大埔北區女子組冠軍迦密聖道中學今屆精英賽先在16強洶汰衛冕冠軍英華女學校，周日（30日）再在四強2：1險勝港九D1女排冠軍順德聯誼總會鄭裕彤中學，學校史上首度晉身精英賽決賽，對手將是同樣以2：1險勝迦密愛禮信中學的協恩中學。

今場首局戰情已相當激烈，鄭裕彤中學曾一度領先22：18，但迦密聖道以不屈鬥志連追4分，將比賽延長至「刁時」階段，最終由迦密聖道以26：24反勝先取一局。

排球精英賽：迦密聖道士氣一流，成為今屆精英賽闖進決賽的關鍵。（徐焌然攝）

排球精英賽：一度傷出的劉心怡（左二），賽後哭成淚人。（徐焌然攝）

主力一度傷出 決勝局復出奠勝

第二局出現今場比賽的轉捩點，迦密聖道快攻手劉心怡「拗柴」傷出，令球隊一時方寸大亂，被鄭裕彤中學以25：18追平局數。

正當所有觀眾認為迦密聖道會像男排八強的五旬節林漢光中學一樣，會因主力傷出「反勝為敗」時，劉心怡經過治理後卻能重回球場。這「反高潮」影響甚大，劉心怡在比賽尾段先以一記攔網、再一下撥球得分，令球隊打出氣勢，最終在決勝局以15：10擊敗對手。

排球精英賽：寶林sir場外憂心忡忡，大聲提場至聲沙。（徐焌然攝）

寶林sir奇招制勝

回望去年精英賽，迦密聖道16強面對迦密愛禮信，當時曾在決勝局轉場仍領先的情況下，卻在最後階段反輸對方；今仗迦密聖道決勝局時一度領先鄭裕彤中學8：3，轉場後卻被對手連追3分，教練葉寶林賽後坦承當時害怕重蹈覆轍：「被對方反追上來時，的確令我害怕如去年一樣反勝為敗，故此我馬上示意暫停，作針對性部署。」

所謂針對性部署，原來是寶林sir經長時間研究後所得的成果，「我命令大槌攻擊一定要打至斜線五號位，這個是我留意到鄭中的弱點，但我並沒有一開局就使用，我知道鄭中會很快填補到空缺，故我留在決勝局才使用。」教練戰術制勝，不但在高水平的世界大賽可見，學界精英賽同樣有「奇招」。

排球精英賽：贏得關鍵一分後，寶林sir不禁與場邊家長、教師拍手慶祝。（徐焌然攝）

感性教練 願作學生後援

訪問尾段，談到如何激勵球員時，寶林sir一度哽咽，「今日叫暫停時我不斷跟她們說：『不要放棄』、『信我』。我寧願看見一班隊員開開心心完成賽事，也不願看見她們落敗後痛哭。我希望她們比賽時將所有責任交給我，如果她們表現不好，是我問題。」

教練任由淚水在眼眶中打轉，可見首次帶領球隊打入精英賽決賽，對寶林sir而言無比重要。

排球精英賽：隊長張曉諾今場表現出色，不負港青之名。（徐焌然攝）

隊長：繼續「打大佬」

今仗隊長張曉諾打出身價，即使尾兩局見到她疲態盡現，仍然拼盡每一球，「即使之前定下精英賽入四強的目標，但其實沒有想過可以做到，由一開始至現在殺入決賽，一切如夢幻一般。」

決賽面對協恩中學，這名港青代表如臨大敵，「跟之前的比賽一樣，將繼續以『打大佬』的心態作戰。」

排球精英賽：鄭裕彤中學的林芷靖（14號）今場表現不俗，可惜未能扭轉敗局。（徐焌然攝）

劉心怡傷勢不嚴重 決賽可出戰

次局傷出、決勝局神奇重返球場的主力球員劉心怡，憶述受傷經過，「對方球員進攻時踏進我們場區，我攔網後落地時不慎踏中對方球員腳部，導致『拗柴』。」

能夠火速復出，靠的是信念，「怎樣都要撐下去，慶幸傷勢並不嚴重。」劉心怡表示會繼續出戰明天的決賽。

排球精英賽：謝麗霖（3號）表示今場打至「腳斷」。（徐焌然攝）

今仗二傳手陳語端首局失誤連連，賽後訪問時一度哽咽，「第一局自己比較多失誤，心中亦非常埋怨自己。幸得隊友不斷鼓勵，才能重新振作。」

隊友受傷後，她承認球隊曾經迷惘，「劉心怡傷出後一度陷入混亂，但自己亦堅守信念，不許自己有絲毫動搖。」強大意志，成就迦密聖道的「黑馬」傳奇。

決賽迦密聖道未能一報去年16強被迦密愛禮信反勝之仇，皆因迦密愛禮信在四強另一賽事以29：31、25：16、11：15不敵協恩。除夕中午，排球精英賽女子組決賽將於調景嶺體育館上演。