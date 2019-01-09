【省港盃】廣東將帥轟球證主場雞　郭嘉諾：從未說過廣東偏頗

第41屆省港盃次回合今日（9日）在香港主場大球場上演，港隊終以4：0大勝一場，總比數5：2成功衛冕。然而，廣東隊職球員賽後卻怒轟球證譚炳煥，指他偏頗。

港隊4：0大勝廣東的戰果令人驚訝，廣東雖然接近全力出擊，面對經驗欠奉、極為年輕的香港仍踢得患得患失，末段更有多次火爆場面，除港隊翼鋒安永佳領紅，廣東門將侯宇及主教練陳玉良都先後被逐。

代陳玉良出席賽後記招的助教黃東紅怒指：「只想說一句，省港盃本來是一場促進兩地交流的傳統比賽，但卻因一些不和諧的因素造成這局面，因而感到遺憾。」記者追問他何謂「不和諧因素」，他則指：「是場內裁判的因素，責任誰屬大家都看得到，球場上各方面的控制、令球員情緒波動。」他又指，球證應更好地主導賽事進展。

省港盃：次回合雙方埋牙場面不少。（梁鵬威攝）

首回合曾挑釁港隊球迷的廣東主力鄧宇彪，後賽則直指球證偏頗：「其實每一屆省港盃，主場一方的球證都會有點偏，這是很正常的，但今次真的偏得太誇張，輸了這樣的比賽，當然會覺得不服氣。」他又提出，之後繼續舉辦省港盃的話，「應考慮請中立的球證執法」。

省港盃：廣東隊認為球證嚴重偏頗，影響兩軍「交流」。（梁鵬威攝）

省港盃：安永佳賽後承認自己有推人，但自己也被對手打。（梁鵬威攝）

郭Sir直線還擊：足球不能賴球證

港隊主教練郭嘉諾回應廣東將帥對球證的指控時，直言：「我們多次作客廣東，也從未說過他們偏頗，戰況是五十五十的，球迷也曾稱讚首回合的教練做得好。足球不能賴球證，廣東除了盧琳，幾乎主力盡出，而我們的年輕球員做到了賽前部署。」

省港盃：安永佳認為球證出於公平才將他及侯宇雙雙逐離場。（梁鵬威攝）

郭Sir又指，今仗執法的主裁判譚炳煥是香港做得比較好的裁判，也有資格執法AFC（亞洲足協）賽事，「省港盃對球證也是一種交流，不需要另請球證。」至於紅牌被逐的港將安永佳則指：「我只是想保護自己的隊友，是的，我有推人，但我也被打了幾下，相信球證是為了顯示公正才向雙方球員都出示紅牌。」

港足小將漂亮勝仗衛冕省港盃