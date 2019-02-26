【足球】「玻璃人」迪亞比多年傷患纏身　毅然結束15年球員生涯

「球壇玻璃人」形容迪亞比（Abou Diaby）並不為過，多年來飽受傷患困擾的前阿仙奴中場，曾效力阿仙奴10個球季，但傷患未曾遠離他。迪亞比自2016年至今未曾在正式賽事中上陣，並決定以32歲之齡結束多年的球員生涯。

現年32歲的法國籍中場迪亞比，在2004年於法國球會歐塞爾，開展他的職業球員生涯，其後在2006年初受雲格賞識，轉投阿仙奴，並於兵工廠效力長達10個球季，但僅為球隊上陣180場。

迪亞比多年來深受傷患影響，大大影響他的足球事業，阿仙奴在2015年6月與他解約。迪亞比重返法甲並轉投馬賽，但他在兩季內，只是6度為球隊披甲，在2017年再度被球隊棄用。迪亞比在2016年起至今，未有在正式賽事中上陣，因為傷患纏身關係，決定結束球員生涯。

迪亞比在阿仙奴效力10個球季，但因傷患問題僅出場180次。（Getty Images）

迪亞比曾16次代表法國國家隊披甲，亦曾入選2010年法國隊的世界盃23人大軍。（視覺中國）

迪亞比接受法國媒體《RMC Sport》訪問時透露，他決定正式高掛球靴，結束15年的球員生涯。迪亞比傷患處處，是他退役的主要因素，身體未能再應付賽事，「當我離開馬賽後，我給予自己多一年時間，去嘗試改善傷患問題，但未有因此好轉，更影響到我的日常生活。多年來，我遭受到不同的傷患，重返賽場對我而言並不簡單。我掛靴純粹因為身體狀況未能應付賽事，但需要離開足球亦不是一個簡單的決定，因為足球陪伴了我多年。」

迪亞比與阿仙奴解約後，轉投馬賽，但他僅上陣6場後，再一次被球會棄用。（視覺中國）

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迪亞比在阿仙奴效力的10個球季中，但他的受傷次數高達42次，他的右腳小腿肌肉更11度受傷。效力多年間，在222個星期休息未能上陣，合共4年來時間亦在養傷。

曼聯的中場主力普巴，曾經在訪問中，表示迪亞比是他的學習對象，並指迪亞比如非受傷患纏身，他的成就定未至於此，「迪亞比是個相當傑出的中場，但他一直飽受傷患所影響，他在效力阿仙奴時貢獻良多，惟不少球迷亦忘記了他。我對迪亞比十分尊重，他亦是我的學習對象。」

有統計指，迪亞比在效力阿仙奴10個球季中，其中222個星期亦是因傷缺陣。（網上圖片）

同樣來自法國的普巴，曾經在訪問時表示迪亞比是他的學習對象。（Getty Images）

阿仙奴在迪亞比公布退役後，在球會官方Twitter中，上載一條迪亞比效力阿仙奴時的精華片段，向該名法國球員致意。