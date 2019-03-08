【歐霸】倫敦雙雄命途迥異　西維爾主場和波前路凶險

英超球隊阿仙奴繼32強作客時不敵巴迪後，周五（8日）凌晨的16強首回合作客法國雷恩，再以1：3落敗，次回合返回主場必須贏兩球或以上方能晉級；另一倫敦球會車路士則主場以3球大炒基輔戴拿模。至於歐霸盃能手西維爾，竟在主場僅以2：2賽和布拉格斯拉維亞。

阿仙奴今仗其實派出強陣應戰，奧斯爾、奧巴美揚等主力均正選上陣，同時亦派出倒戈的施治把關。開賽3分鐘，伊禾比即在右路似傳非傳攻入遠柱先開紀錄，取得作客入球。

阿仙奴後衛柏柏斯達夫普路斯7分鐘之內連取兩黃牌被逐離場。（Getty Images）

惟「兵工廠」未完半場即少打1人，希臘後衛柏柏斯達夫普路斯7分鐘之內連取兩黃牌，於41分鐘兩黃一紅被逐離場。雷恩隨即以罰球有斬獲，保列基奧特在大禁區外左邊位置主射的罰球雖然省中人牆補射破網；兩隊半場踢成1：1。

阿仙奴過去12次作客法國，取得8勝4和不敗佳績，今仗不敵雷恩後作客法國的不敗紀錄告終。（Getty Images）

兵工廠歐洲賽作客法國不敗告終

易邊後主隊雷恩形勢開始佔優，戰至65分鐘更因阿仙奴後衛蒙利爾擺烏龍反超前；至88分鐘，雷恩再由伊斯美拿沙亞接應尼亞施利基左路傳中插水式飛頂取得入球。阿仙奴最終以1：3不敵雷恩，同時亦結束歐洲賽作客法國的不敗紀錄，在今仗之前兵工廠過去12次作客法國，取得8勝4和不敗佳績。

車路士18歲小將赫臣奧杜爾後備上陣補時入波，歐霸盃連續兩場有「士哥」。(Getty Images)

車仔3球輕取基輔戴拿模

另一倫敦球會車路士在主場迎戰基輔戴拿模則輕鬆大炒3：0，柏度洛迪古斯、韋利安及小將赫臣奧杜爾各建一功，在聯賽盃決賽出現拒絕換人事件後，錄得3連勝。

車路士今仗佔盡優勢，全場12射8中，相反基輔4次射門未能命中目標。其中18歲小將赫臣奧杜爾後備上陣補時入波，歐霸盃連續兩場有「士哥」，相信已成為沙利麾下的歐霸盃奇兵。

歐霸：西維爾兩度領先，仍在主場被布拉格斯拉維亞以2：2逼和，圖為蒙尼亞艾哈達迪（19號）為主隊攻入第二球時。（路透社）

西維爾遭布拉格斯拉維亞逼和2：2

西甲球隊西維爾則在主場遭對手布拉格斯拉維亞逼和2：2；西維爾開賽僅1分鐘即由賓耶達先開紀錄，至25分鐘客軍斯托奇扳平。不過3分鐘後，蒙尼亞艾哈達迪的入球再令主隊領先，但11分鐘之後，客軍克拉爾入波打成2：2；換邊後雙方再無增添紀錄。

其餘歐霸盃16強比賽戰果：