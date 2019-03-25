【桌球巡迴錦標賽】奧蘇利雲挫羅拔臣奪第36冠　相隔9年再做一哥

「火箭」奧蘇利雲在今年的桌球巡迴錦標賽中，4強反勝特林普躋身決賽，與羅拔臣爭奪錦標，力爭職業生涯第36項錦標。奧蘇利雲在今仗與羅拔臣鬥得難分難解，結果以局數13：11奪得錦標外，相隔9年後重登世界第一席位。

奧蘇利雲在桌球巡迴錦標賽（Tour Championship）4強力戰特林普（Judd Trump），戰至最後一局反勝對手晉級，決賽與羅拔臣（Neil Robertson）碰頭，雙方第25次交手，「火箭」在往績稍勝，曾贏出15場。奧蘇利雲在2010年後，一直未再登上「一哥」位置，只要他在今仗擊敗羅拔臣，便可再度登上世界第一的席位。

奧蘇利雲今場3次打出過百度，使他以13：11力克羅拔臣。（視覺中國）

羅拔臣雖不敵奧蘇利雲，但賽後亦隨即上前恭賀「火箭」奪冠。（視覺中國）

奧蘇利雲在開局一度領先5：3，但羅拔臣其後力追至8：8平手。二人繼續爭持不少，雙方拉鋸至10：10平手，但「火箭」其後再度發力，以局數13：11擊敗羅拔臣，並在今仗3度打出過百度，順利贏得首屆桌球巡迴錦標賽冠軍。

「火箭」捧走職業生涯第36項排名賽錦標，追平亨特利（Stephen Hendry）的紀錄。同時，現年43歲的奧蘇利雲超越原本的「一哥」沙比，時隔9年再登上世界第一席位，亦是36年來最年長的「一哥」。現時奧蘇利雲的獎金逾124萬英鎊，沙比略多於118萬英鎊，一項賽事便有機會逆轉。

奧蘇利雲擊敗羅拔臣後，追平亨特利的紀錄，奪得生涯第36個排名賽錦標。（視覺中國）

「火箭」表示自己並非為成為世界第一而戰，並稱希望在轉戰元老賽前，盡量取得更多獎盃，「我一直不是為成為『一哥』而戰，但在半個賽季便登上世界第一，無疑是一項偉大的成就。我感覺自己的狀態不俗，相信可以在世錦賽取得好成績，所以我十分期待。我現時專注在各項賽事中，盡能力在轉戰元老賽贏得更多的錦標。」

奧蘇利雲稱自己狀態不俗，並期待在世錦賽創出好成績。（視覺中國）