【新界行山路線】大棠出發上「千島湖清景台」　俯瞰大欖涌水塘

屯門的大欖涌水塘被稱為「香港千島湖」，但行山到什麼地方才能俯瞰到最美的千島湖景色？早前有山友報料，漁護署在麥理浩徑第10段旁興建了一個「千島湖清景台」，所以《01體育》記者從大棠出發，去這個觀景台視察，之後再經屯門掃管笏離開，全程約9公里。

前往大欖涌水塘其中一個最方便的起點是元朗大棠，山友可以在西鐵朗屏站乘搭港鐵接駁巴士K66，於大棠山路下車，開展行程，沿大棠山路行上去。這條馬路旁有餐廳茶座，可以補給。

落巴士後行上燒烤場

沿馬路往上走，有不少樹蔭，會見到大棠有機生態園的路口及涼亭，不用理會，繼續沿大路行。不久，見大棠渡假村大門在旁，續沿大路上山，很快就見到一處往左右兩邊的分岔馬路，有幾個大欖郊野公園的指示牌。

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+ 6 + 5 + 4

在那些郊野公園指示牌旁，有道石級穿越樹林，直接行上燒烤場。這段石級路不長，行至盡頭，是一片大草地，右方有涼亭，左邊則有公廁及小食亭，郊遊人士可作補給。穿過燒烤場後，再接回大棠山路，沿馬路邊的行人路上行。由巴士站行到這個位置，約需25分鐘。

小心越野單車

經過閘口後，會進入漁護署的汽車限制區，之後的路段就沒有什麼車，但都要小心，因為會有不少越野單車。經過漁護署的大棠苗圃，繼續沿馬路走，輕鬆易行，見到有人帶同寵物郊遊。如果是秋季，相信遊人絡繹不絕，因為這裏是賞紅葉的勝地。

值得一提的是，行山徑已經沒有垃圾桶，但似乎有人誤將路旁山邊的水道坑渠當成垃圾收集處，所以漁護署特地掛上指示牌，提醒郊遊人士。行過彎彎曲曲的馬路，上落過斜路，便來到分岔口，接上麥理浩徑第10段，左邊往吉慶橋及田夫仔，並不是今次程度的方向，今次往右邊行，向屯門及掃管笏走。

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這段石級路不長，可直接行上燒烤場。（顏銘輝攝）

行至盡頭，是一片大草地，右方有涼亭。（顏銘輝攝）

+ 10 + 9 + 8

途經伯公坳「城門」

這段馬路較為沉悶，風景欠奉，不久行至一處，兩旁有小城牆，探頭往下一看，原來有座小城門，另一山路從下穿過。經樓梯下去看一看，見到城頭上寫住「伯公坳」，旁邊有間伯公廟。這裏是以前村民往返市集的山路，所以村民興建廟宇，以保平安。

看完伯公廟後，回到馬路，繼續沿麥徑第10段前行，行至馬路盡頭，接上石級。到訪當日，遇上消防工作完畢。由於馬路不闊，要勞動多名消防員在旁提點，龐大的消防車才能調頭離開。

關帝廟外有赤兔馬

上一段樓級後，山路變得平坦，之後落到一處山坳，發現一座關帝廟。這座山上關帝廟外，有一座赤兔像，看起來幾新淨。可能有人會想一嘗策騎赤兔的感覺，但赤兔像旁有牌標示：「關聖帝君坐騎：赤兔神驅。神聖之物，不可褻瀆！尊重神明，禁止騎坐、沾污！」

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不久行至一處，兩旁有小城牆，探頭往下一看，原來有座小城門。（顏銘輝攝）

經樓梯下去看一看，見到城頭上寫住「伯公坳」。（顏銘輝攝）

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離開關帝廟後，繼續在上上落落的麥徑穿梭，但上落幅度不大。行至開揚位置，可北望元朗景色。當見到「M181」標距柱時，代表快到「千島湖清景台」。多走一會，就見到左方有個精緻的牌子，上面繪畫了大欖涌水塘的景色，並指出觀景台位於約200米高處。

行上「千島湖清景台」

離開麥徑，轉上觀景台的樓級。樓級用木頭搭建，加上泥沙。行至樓級盡頭的山崗，已見大欖浦水塘，景色十分漂亮。不過，其實未到「千島湖清景台」，所以繼續沿寬闊的山路行至盡頭，那裏有簡單的三層石台，石台旁有張長凳，石台邊緣有用矮木樁及粗繩搭建的圍欄。

從石台上看，可以俯瞰大欖涌水塘的千島湖景色，水塘中的由黃沙圍邊、墨綠飽滿的小島，如星羅棋佈，散落蔚藍湖水之上。放眼遠望，見到水塘對岸的桃坑峒，還有小欖、黃金海岸一帶的住宅，而最遠處的連綿山脈則是對岸的大嶼山。

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多走一會，就見到左方有個精緻的牌子，上面繪畫了大欖涌水塘的景色，並指出觀景台位於約200米高處。（顏銘輝攝）

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從「千島湖清景台」拍攝的大欖涌水塘全景照。（顏銘輝攝）

影完千島湖之後，沿路折返麥理浩徑，繼續行程。不久，發現前路上方有塊巨岩，看來有路上去，果然有小徑上去，繞巨岩後上去，也能俯瞰大欖涌水塘的景色。不過，跟之前的「千島湖清景台」相比，這裏離水塘較遠，觀景角度較差。不過，此路上岩有點崎嶇，略需攀爬，量力而為。

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從岩頂影出去的全景照片。（顏銘輝攝）

之後，沿路回麥徑，很快就出到馬路，只見是個「U」型彎，也是一個觀賞千島湖的位置。有遊人坐在路邊休息，欣賞湖光山色。沿馬路落斜，途中也沒有什麼景色，間中會有草叢疏落之處，可望到大欖涌水塘。

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掃管笏搭小巴出屯門

行過無盡的環塘馬路，來到一處分岔路，轉右是麥理浩徑，繼續行的話到會屯門的何福堂。這次路線純粹為看千島湖景致，所以選快路下山，行左邊的馬路往掃管笏。繼續行馬路，漸見村落，發現有人養蜂。不能掉以輕心的是，此路多人踩單車。

沿馬路走，行至一處村屋林立，原來已到小巴站，有小巴前往屯門市中心。除了在幾個觀景位置停留外，記者全程幾乎沒有休息，由大棠行至掃管笏，全程約9公里，用了不足3小時。