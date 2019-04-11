【足球明星選舉】陳肇麒拉票出口術　「盼明年能跟馬高斯合作」

港超聯爭標進入最後直路，足總今日（11日）公布今屆香港足球明星選舉詳情，和富大埔前鋒伊高沙托尼成為多位球員心目中的足球先生大熱人選，而香港飛馬前鋒陳肇麒卻未有為自己拉票，反而呼籲市民投予夢想FC的中場馬高斯，並稱希望下季可跟這位外援合作。

足球明星選舉今年於觀塘一個商場舉行新聞發佈會，吸引數十名市民圍觀，部份球迷更穿起球隊及港足球衣撐場。今屆選舉於明日（12日）早上9時至5月9日期間接受公眾投票，而頒獎禮則定於5月22日舉行，除既有的「香港足球先生」、「香港足球明星十一人」、「最佳教練」、「最佳青年球員」、「最受球迷歡迎球星」、「球員之星」、「最佳撲救」及「最佳金球」獎項外，今年更增設「香港足球小姐」，此獎項將由女子甲組聯賽球隊的主教練及隊長投票選出。

10支球隊各派一位代表現身活動，大埔的伊高沙托尼因球隊操練而缺席，而凱景原定由孫銘謙出席，卻因病由史雲斯頓代替。（李澤彤攝）

陳肇麒為馬高斯拉票 「望下季可跟他合作」

今屆「香港足球明星十一人」繼續以「4-4-2」陣式進行投票，代表香港飛馬出席的隊長陳肇麒，在台上「語出驚人」，未有為自己拉票：「大家要投給馬高斯，希望下年我們有機會合作。」事後他否認嘗試招攬這名夢想FC的外援，笑言是欣賞對方表現，「馬高斯防守不俗，進攻更可射入世界波，是全能中場。賀歲盃跟他合作過，看得出他質素很高，每支球隊都想擁有這種球員，他的踢法亦很適合我們。」

陳肇麒（左）對夢想FC西班牙籍中場馬高斯相當欣賞，希望未來再有合作機會。（袁志浩攝）

伊高沙托尼成足球先生大熱 林嘉緯：可遇不可求

至於兩位於季初互換東家的中場球員，來自東方龍獅的林嘉緯，跟傑志的鞠盈智，均獲球隊提名角逐，兩人異口同聲認為是對表現的肯定，「嘉緯」稱：「首季加盟需時適應，季初只想先站穩正選，到現在亦有信心爭獎，但競爭很大，自己仍可做得更好，會繼續努力。」談及足球先生獎項的心水人選，兩人同時向大埔前鋒伊高沙托尼投以信心一票，「他不單止自己表現好，更可帶動球隊的成績，這種外援是可遇不可求，自己心中對他有高度評價及肯定。」

伊高沙托尼雖然今日因活動時間跟球隊操練相撞而未能出席，現場大銀幕播出他預先拍攝拉票片段。今季暫時失球最少的冠忠南區守門員謝德謙，亦豪言此子是足球先生熱門，「伊高在整個聯賽及亞洲賽都能發揮穩定，代表他有一定能力，每次遇上他亦很『麻煩』，防守要特別小心。」同時「阿謙」亦對自己當選「最佳守門員」充滿信心，「今季狀態是加盟南區來最好的一年，全條後防線都鞏固了很多，希望用餘下盃賽及聯賽的表現，向球迷證明值得投我一票。」

林嘉緯（左）期待新任港足主帥麥柏倫，能為球隊帶來長遠發展計劃。（李澤彤攝）

港足新帥上場 謝德謙：冀新人事新作風

港足新主帥麥柏倫日前上任，幾位曾入選港隊的球員都期望這名芬蘭籍教練能帶領球隊前進，「嘉緯」則對自己能否再入選大軍名單抱平常心，「入選當然會開心，因為代表香港有股額外的榮譽感，不過若他有長遠的發展計劃，增強港隊未來的實力及戰績都是好事。期待他兌現承諾，挑選有潛質的年青球員，因此年青球員是需要實戰經驗的。」「阿謙」亦坦言渴望入選，但期望新帥能帶來新作風，「希望他為香港隊注入新思維，以往港足感覺是支注重防守的球隊，看看他可否轉換踢法，給予球迷及球員驚喜。」

足總主席梁孔德透露，本港將於今年年尾舉辦「亞洲足協年度頒獎禮」。（袁志浩攝）

另外，足總主席梁孔德於席上透露，香港獲亞洲足協邀請，今年12月2日將於會展首度舉辦「亞洲足協年度頒獎禮」，屆時46個成員國家及地區將會派代表出席這項盛事，他亦稱活動經費將由亞洲足協支付。

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