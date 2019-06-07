【乒乓．香港賽】 黃鎮廷單日鏖戰5場未竟全功　港隊雙打3銅作結

「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」來到倒數第3日，港隊在各項單雙打項目未能再晉一步，其中港乒「一哥」黃鎮廷於一天內激戰4場後，最終一戰男單16強與瑞典球手科克鬥足得難分難解，仍以局數3：4惜敗。總結港隊今站戰績，以雙打項目成績最突出，於男雙、女雙及混雙項目悉數贏得銅牌。

黃鎮廷一日多戰

由今早起黃鎮廷先後出戰混雙及男雙的8強和4強比賽，來到個人單日第5戰的男單16強，硬撼世界排名第9的瑞典球手科克。首局先輸5：11的黃鎮廷其後連贏2局「刁時」12：10及13：11反超前局數；接着兩局科克還以顏色，贏11：4和11：8再度領前；第6局黃鎮廷未有言棄，奪回一局11：5。決勝局黃鎮廷落後下力追至9：10，最後一球拉落網未能拖至刁時，最終輸局數3：4於16強止步。

黃鎮廷表示以往極少1天內打4場，更遑論1天5場。（余俊亮攝）

經過一整天的鏖戰，黃鎮廷賽後承認體能明顯下降：「精神上仍可支撐着，但身體機能的確會下降。」惟他強調體力不支並非輸球藉口：「對手今場發揮極佳，加上他最近得到世界錦標賽亞軍，相信賦予了他不少信心，因此他在硬碰硬時也毫無懼色。之前我曾贏過他，亦是打得激烈，賽前早有心理準備打足7局。」即管再疲憊，黃鎮廷直言「就算手瘸都要打完比賽」：「今場已是全日最後一戰，目標就是要贏！」

今場黃鎮廷與科克之間不斷打出多板來回球，不禁令現場觀眾拍掌歡呼。（余俊亮攝）

較早前黃鎮廷伙拍何鈞傑於單打4強以局數1：3不敵中國組合梁靖崑╱林高遠（5：11、8：11、11：9、9：11），連同男單這場敗仗，意味着黃鎮廷於香港站賽事全部項目宣布畢業，他指不會抱有遺憾的心情面對之後的比賽：「今站賽事得着時甚多，如臨場的調節能力和場上的閱讀能力，均比以往有明顯提升。」

黃鎮廷最後一球拉失後倒臥在地上，與慶祝險勝的科克形成強烈對比。（余俊亮攝）

港隊今站僅餘的晉級希望落在女雙的吳穎嵐和蘇慧音身上。兩名小妮子於4強面對韓國組合田志希╱尹志英，一度追平局數1：1，無奈對方實力於港隊之上，最後吳穎嵐/蘇慧音以5：11、11：8、9：11、7：11附首稱臣。賽事不設季軍戰之下，蘇慧音和吳穎嵐此役敗北亦奪得一面銅牌。

今站賽事，香港乒乓隊雙打3銅作結。（余俊亮攝）

總結港隊本次主場出戰，男雙的黃鎮廷╱何鈞傑、女雙的蘇慧音╱吳穎嵐及混雙的黃鎮廷╱杜凱琹均有銅牌進帳；男、女單方面則是黃鎮廷和杜凱琹走得最遠，他們同樣躋身至16強階段。