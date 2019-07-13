登上南朗山，可觀看港島南區一帶風景，向西望香港仔避風塘及鴨脷洲，往南看會見到海洋公園高峰樂園以至南丫島，東面則是深水灣及熨波洲。南朗山高284米，來回路程約5公里，大部分是石屎樓梯及馬路，亦有部分泥路，是整體難度不高的大眾之選。

港鐵黃竹坑站B出口出發，港鐵站內有廁所及便利店，可作補給。經B出口過天橋，到南朗山道熟食市場，搭旁邊的升降機到地下，或者行樓梯。到地面後，轉上南朗山道。在此，已經可以仰望今次的目標南朗山。橫過惠福道及深灣道，行至新加坡國際學校前的路口，轉右續沿南朗山道行。

離開港鐵站後沿南朗山道行

這段南朗山道一直緩緩上斜，途中見到對面行人路有個黃竹坑配水庫休憩公園。正當猶疑應否入公園時，看到公園前的圍欄掛住路牌，指示往南朗山的行山人士繼續沿馬路行。經過加拿大國際學校及香港青少年培育會的宿舍後，南朗山道再沒有行人路，要行上馬路，小心來往的車輛。

行過一條天橋，馬路右方突然沒有樹蔭，可以望到避風塘及鴨脷洲玉桂山的景色。不必在此停留太耐，因為山上風光更美。不久，會見到馬路的左方有石屎樓級登山，山徑旁有木欄杆，還有人放了個雪糕筒在路口，並在雪糕筒上寫上南朗亭，為行山人士引路。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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回望上山的行山徑，見到海洋公園、南丫島、鴨脷排及玉桂山。（顏銘輝攝）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

沿樓級上山，很快就來到南朗山道休憩花園，入面有健身設施及涼亭。涼亭旁繼續有石屎樓級上山，不斷上斜。行了一會，見到樓級旁有晨運人士開闢的小園地，行入去一看，景色豁然開朗，近望香港仔海峽對面的鴨脷排，還有大海另一邊的南丫島，發電廠的3枝煙囪屹立遠方。

聽住遊客尖叫聲上山

離開小園地，繼續行樓級上山，右方的是海洋公園高峰樂園。在路上，甚至可以清楚聽到海洋公園的廣播以及遊客在機動遊戲上的尖叫聲，可算是最能夠感受海洋公園氣氛的行山路線。這段上山路樹蔭不多，如果是正午時分上山，相信會更加辛苦。

上到南朗亭，亭的旁邊尚有長凳，行山人士可以在此休息。在亭前的位置，可以繼續望到海洋公園高峰樂園。休息過後，繼續上山，路口雖有幾級石屎樓級，但穿過樹叢，之後的路幾乎全是泥路或石路。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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山下的是香港仔避風塘，對面的是鴨脷洲的玉桂山。（顏銘輝攝）

行多一會兒後，山徑的左方會有一個觀景的位置，是一片植被稀疏的石坡，是個觀看避風塘日落的好地方。未到日落時候，便不作久留，繼續上山。行多一段石級後，來到一處平地，沿最明顯的大路行。這段路較平緩，路面以碎石及泥為主。

行出直升機坪看風景

留意行山徑的左方，會有路口往一個幾有趣的石塔。石塔約一個人般高，估計是由行山人士或晨運人士所堆砌。最特別的是，石塔前有枝箱頭筆，方便路過的朋友在石塔的石頭上寫字留名。

離開石塔，折回主徑，繼續上山，很快便見到前方有路口與石屎樓級匯合，轉左上山頂，轉右則往直升機坪。直升機坪前有小路路口，沿泥路行出一點，可以望到更開揚的景色。海洋公園的吊車就在腳下運作，面前是深水灣及熨波洲，深水灣後的是紫羅蘭山，還能望到陽明山莊；熨波洲後則是淺水灣及舂坎角，最遠可見舂磡角慈氏護養院。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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從南朗山的直升機坪外面，望往深水灣的景色。（顏銘輝攝）

離開直升機坪，沿石屎樓級攻頂。這段路完全沒有樹蔭，上攀約40米，來到南朗山頂的發射站。南朗山頂的三角網測站「藏」在發射站後，面向北面，向下望可俯瞰香港仔運動場、海洋公園站、黃竹坑站及車廠；正前方的是班納山及金馬倫山，有趣的是，還可以見到IFC及ICC兩座摩天大廈的頂部。

落回山腰等看日落

離開南朗山頂，沿原路的樓級落去，風景開揚，可以見到直升機坪以及海洋公園高峰樂園，是個拍照的好地方。至近樓梯底部，轉右入泥路，沿剛才上山的泥路落山。

落山途中，發現一張「龍椅」！上山時沒有為意，路旁原來有張由石砌成的座椅，既有椅背，也有扶手，椅子下還有兩級石級。離開「龍椅」所在的平地，繼續落山，回到去上山經過的石坡等看日落，見到有幾位攝影發燒友已經擺好腳架。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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黃昏下，在南朗山的山腰，望向香港仔避風塘及鴨脷洲的日落景色。（顏銘輝攝）

玉桂山屹立在眼前

這個石坡位置面向香港仔避風塘及鴨脷洲，遊艇及漁船密密地排在海面，整齊有致；玉桂山屹立在眼前，一邊是連住鴨脷排的沙洲，另一邊則是鴨脷洲一簇簇的多層住宅屋苑，市區及郊區就是如此接近。在玉桂山後，南丫島伏在遠處的大海上。夕陽照亮了石排灣的水道，極目遠望，隱約見到華富邨在耀目陽光之中。

在石坡上，靜候紅日西下，然而天上吹來一襲厚雲，遮擋太陽。時間不早，天色漸暗，便趕快離開，經過南朗亭，再返回南朗山道。從南朗山道，可以見到亮燈了的海鮮舫。最後，回到黃竹坑站完成。

來回南朗山的路程約5公里，如果不作停留，相信兩小時可行畢，但如果加上拍照及看日落的時間，慢慢欣賞風景，則約3小時。由黃竹坑站到南朗亭的路不是馬路，就是石屎樓級，路面鋪得很好，但之後有段路是泥路及碎石路，而最後攻頂之路又是石屎樓級。由南朗山道到頂的山徑大部分沒有樹蔭，很多急上山的樓級，所以都要點體力。

▼▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼▼

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黃竹坑登南朗山俯瞰海洋公園 全程：約5公里 需時：3小時 體力需求：2星（最高點284米，有不少上山的樓梯，大部分路沒有樹蔭） 技術需求：1.5星（大部分是馬路或石屎，少部分的泥路亦好行） 起點交通：港鐵黃竹坑站 終點交通：與起點一樣

鳴謝：同行好友飛機花半小時拍攝日落縮時影片