【來稿︱陳葦如】喜鵲重建家園

賓尼迪斯在香港旅遊之時，他的前度球會紐卡素在南京被狼隊痛擊一場，並落實由布魯士成為新領隊展開新的一頁，但前景如何還是被打上一個很大的問號。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

從賓尼迪斯6月24日宣布離任到布魯士7月17日正式上任，紐卡素也花了足足3星期才找到了新的掌舵人，缺乏轉會資金、主力流失、班主反口覆舌，讓紐卡素變成一個燙手山芋，沒有多少人願意接手。據英國媒體報道，布魯士是第11個球會接洽的人物，在此之前摩連奴、艾拿戴斯、曉士都被考慮過，不過一一拒絕。

賓尼迪斯今夏拒絕留隊。（Getty Images）

布魯士（左二）帶領紐卡素出戰英超亞洲盃。（Getty Images）

紐卡素名宿舒利亞表示曾警告過布魯士不要前來執教紐卡素，因為這份工作非常艱巨，在班主艾殊利管治下難以完成任務。同時，各界對布魯士的執教能力、背景也抱有懷疑態度，翻開布魯士的執教履歷，既帶領過伯明翰，也執教過死敵維拉；21年前初次擔任主帥時領導錫菲聯，今年1月成為宿敵錫周三的領隊。

在紐卡素市以西26公里，一條叫高比治的村莊出世，布魯士在2009-11年帶領過新特蘭，如今又接手東北死敵紐卡素，也就是說布魯士先後執教過3隊敵對球隊。

球員時代曾是曼聯隊長，布魯士有392場英超執教經驗，是史上場數第七多的領隊，但得勝率只得28.1%，同時先後4次帶隊從第二級別升上頂級聯賽，亦在2005-06、2014-15球季執教伯明翰和侯城時，都無法逃過降班的命運。

布魯士球員時代曾擔任曼聯隊長。（Getty Images）

布魯士曾經擔任侯城主帥。（Getty Images）

主力前鋒朗當離隊，周五落實加盟大連一方。（大連一方微博）

布魯士小時候是紐卡素球迷，但球員時代從未為喜鵲上陣，2004年還拒絕過接手紐卡素，今次算是補償當年的錯失，但連布魯士本人也承認要達到賓尼迪斯帶隊的高度是非常困難的。

現實地看，主力前鋒朗當、中場迪亞美先後離隊，艾約斯佩雷斯以3340萬歐元轉投李斯特城，連荷西路都加盟艾拉維斯，中場朗史達夫又長期受到曼聯的關注，布魯士手上可用的人才確實買少見少。若然賀芬咸的巴西前鋒祖列頓真的如期加盟，情況還好一點。

上仗面對狼隊時，紐卡素的確了無生氣，後備入替的丹麥新人艾利亞斯蘇連遜算是較有驚喜的一位。星期四時布魯士來到上海與球隊會合，星期六面對韋斯咸一役將會正式在場邊督師，紐卡素和布魯士一段不被看好的結合，到底如何發展，就要拭目以待。

艾約斯佩雷斯今夏由紐卡素轉到李斯特城。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿將帶領球隊出戰英超亞洲盃決賽鬥狼隊。（Getty Images）

英超亞洲盃 Now TV 621台直播賽程 20/07 17：00 季軍戰 紐卡素 Vs 韋斯咸 20/07 19：30 決賽 狼隊 Vs 曼城

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

季前賽賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

英超頭5輪賽程：

+ 16 + 15 + 14

今夏主要轉會交易：