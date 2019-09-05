【美網】「阿根廷小巨人」舒華斯曼鬥志頑強　難阻拿度闖入4強

雖然身型矮小，但擁有頑強戰意！ 「阿根廷小巨人」舒華斯曼（Diego Schwartzman）在美網8強挑戰拿度，在頭兩盤都試過在落後4局之下追平，迫拿度使出真功夫。 最精彩的是第2盤的第7局，舒華斯曼有球被拿度牽住鼻子走，左飛右撲，以打不死的精神靠一板正手直線取分。可惜，舒華斯曼與拿度激戰2小時46分後，仍以4：6、5：7及2：6落敗。33歲的拿度老而彌堅，連續7項大滿貫打入4強。

當費達拿及祖高域出局後，2號種子拿度（Rafael Nadal）在當地時間昨晚（9月4日）出戰美網男單8強，面對20號種子的阿根廷球手舒華斯曼。兩人過去7次交手，拿度全勝。拿度入局較快，首盤連破舒華斯曼兩個發球局，同時兩次破發，領先局數4：0。

拿度與舒華斯曼的15厘米身高差。（Getty Images）

原本以為是一面倒的比賽，但舒華斯曼戰意頑強，絕不認輸，反過來兩次打破拿度發球局，追成4：4平手。到第9局拿度的發球局，舒華斯曼更一度領先40：15，手握兩個break point。可惜，這名「阿根廷小巨人」無以為繼，被拿度迫到打「刁時」輸了這局，之後再被拿度破發，首盤以4：6落敗。舒華斯曼身高1.7米，屬於賽事其中一名最矮的球手，而拿度就有1.85米高。

拿度過去對舒華斯曼全勝，首盤連贏4局。 （Getty Images）

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第2盤的形勢發展與首盤相似，拿度先聲奪人，連取多局，領先至5：1。然而，27歲的舒華斯曼再顯其永不服輸的精神，又一次連追4局，與拿度戰成5：5平手。可是，結果跟首盤一樣，拿度被追平後站穩陣腳，連贏兩局，以7：5勝出，盤數領先到2：0。

舒華斯曼意志頑強，一度追平4：4，但可惜以4：6落敗。 （Getty Images）

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值得一提的是，在第2盤第7局，舒華斯曼有一分盡顯打不死的鬥志，可謂他全場的縮影。當時是拿度的發球局，舒華斯曼落後局數1：5，細分落後0：15；拿度發球，掌握主動，一板抽擊往右，再上網一板往左，令舒華斯曼疲於奔命。拿度一板窩利，舒華斯曼追上去救到，拿度再來一記overhead。舒華斯曼轉守為攻，以一記正手直手取分。這一分相當熱血！

舒華斯曼熱血一分：

Diego Schwartzman shows off insane hustle to win a point against Nadal at the #USOpen pic.twitter.com/V8lZoSVsej — ESPN (@espn) September 5, 2019

在第2盤，舒華斯曼再次在落後4局下追平，但輸5：7。（Getty Images）

雖然拿度領先盤數2：0，但領先過程遠較過去面對舒華斯曼時艱辛。然而，到第3盤，拿度在第6局把握機會破發後，舒華斯曼無力反撲，拿度贏多盤6：2。拿度花了2小時46分鐘，以總盤數3：0淘汰舒華斯曼，闖入4強，會鬥24號種子、意大利的巴利天尼（Matteo Berrettini）。

拿度在今年四大滿貫都打入4強，包括去年的話，他已經連續7項大滿貫入4強。拿度賽後亦讚舒華斯曼是個難纏的對手，他說：「當他有信心的時候，真的很難擊敗他。當然，我犯了一些錯誤，但我很開心自己應對的方法，我接受了他的挑戰。現在我入了4強，實在太重要了！」

拿度手臂不適，他賽後表示有點抽筋。（Getty Images）

賽後有記者問拿度，如果他的身高像舒華斯曼矮小，能否贏得今場比賽。拿度表示世界上沒有如果，若果身高不同，自然會有另一種打法。拿度說：「他是世上其中一名最優秀的球手，狀態好的時候能夠擊敗任何人。今場是一場苦戰，很開心勝出。」另外，拿度今場尾段左臂抽筋，他賽後表示沒有大礙。

連續8次對拿度皆落敗，舒華斯曼感嘆：「他就像森林中的獅子！他是一位戰士，他懂得如何去應付關鍵的時刻。我跟他打了8場，每到重頭關頭，他的發揮都比我好。」

拿度最終直落3盤，打入美網4強。（Getty Images）

拿度對舒華斯曼精華片段：