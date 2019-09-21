周六（21日）晚英超4場賽事，以晚上10時開賽兩場新敗之師曼城及愛華頓主場出戰較有看頭，其中曼城上仗面對陣容極不整的升班馬諾域治竟然以2：3落敗，爆出本季暫時最大冷門。「藍月亮」雖然周中轉戰歐聯，遠征薩克達仍輕取3球，但周末回歸英超遇上上仗差點擊敗阿仙奴的屈福特，又是另一番光景。 至於另一支新敗球隊「拖肥糖」愛華頓則主場迎戰錫菲聯，ViuTV99台及網絡平台今晚將有免費直播，值得留意。

愛華頓「地頭龍」 主場兩戰全勝

由於錫菲聯長期於次級聯賽打滾，與愛華頓在英超交手數目不多，僅錄得6次對賽，雙方都是2勝2和2負的均勢成績，對上一次在英超碰頭已是13年前。單純以今季初首5場成績看，愛華頓絕對是一隊地頭龍，失分賽事全屬作客比賽，在主場葛迪遜公園兩戰全勝；今季拖肥最大強項是高空攻勢，對上3個入球都是以頭槌攻入。不過愛華頓近年最大弱點是不擅應付升班馬，最近4次對新升班球隊有3次落敗。

愛華頓高空攻勢強勁，對上3個入球均以頭槌得分。（Getty Images）

愛華頓 VS 錫菲聯 9月21日（星期六）晚上10︰00 Now622/ViuTV99台及網絡平台直播

錫菲聯今季雖曾逼和車路士，但仍然為爭取近13場作客賽事首勝而努力。（Getty Images）

升班馬錫菲聯 今季曾作客和車路士

對手錫菲聯則正在爭取近13場英超首次作客勝利，該隊雖然今季曾作客史丹福橋逼和車路士，但過去12場作客比賽只取得3和9負的劣績，對上一次在英超作客贏波要數至2006年12月客勝韋根。錫菲聯今仗有前鋒比利沙柏（Billy Sharp）因上場領紅牌要停賽，波斯尼亞籍中場比錫（Muhamed Besic）亦因借用條例所限，不能倒戈原屬球會愛華頓。

曼城中場貝拿度施華仍然充滿信心，指球隊不需向外界證明什麼。（Getty Images）

曼城鬧中堅荒 屈福特乘勇進迫

曼城在本周三歐聯分組賽前，有中堅史東斯因肌肉拉傷，要缺陣4至5周；加上另一中堅拿樸迪早前已確認在明年前不能再為球隊上陣，球隊只剩下奧達文迪一名健康的中堅候命，或要把費蘭甸奴移到中堅位置上。雖然曼城上場英超不敵升班馬諾域治，現時甫開季已落後主要競爭對手利物浦5分，但中場貝拿度施華仍然充滿信心，指曼城仍然是勁旅，不需要向外界證明什麼。貝拿度施華表示：「我們不需要證明自己，過去兩季如此出色，現在我們心態放鬆了一點。總是會有不好的時間，但曼城永遠很快便能重新振作。」

對手屈福特上仗主場對阿仙奴雖然半場先落後兩球，但其後將士用命下，力追至2：2搶得寶貴1分，雖然球隊仍列榜尾，但開始重拾去季份屬前列球隊的精神面貌。今仗面對曼城傷兵困擾下，未嘗不能「偷雞」。

英超第6輪直播賽程，焦點賽事是車路士主場鬥利物浦。（01美術製圖）

英超第6輪全部賽程（按圖放大）：