【世界盃外圍賽】平壤近三十年首演兩韓打吡　韓國為傳送戰報苦惱

網絡世代，球迷留意賽事發展，誰入球誰被逐，幾秒後便知。不過，造訪「神秘國度」朝鮮，追蹤賽果不容易，尤其作客球隊是韓國。 朝鮮首都平壤時隔近三十年，再度上演「兩韓打吡」。朝鮮將於世界盃亞洲區外圍賽，迎戰韓國。由於朝鮮網禁嚴重，韓國盤算如何把即時戰况傳回國內，估計需要傳真回國，再行發布。

朝鮮與韓國於1950年代爆發韓戰，停戰後技術上仍處戰爭狀態。朝鮮今回在平壤舉行兩韓打吡，對韓國隊的入境規限依舊嚴格，而且禁止記者及球迷入境採訪或打氣。韓國三大電視台KBS、MBC及SBS發布聯合聲明，表明曾要求直播賽事，已遭拒絕。

國際足協會長恩范天奴抵達朝鮮，獲朝鮮足協官員招待。（美聯社）

韓國統一部發言人周一稱，仍在思考發放消息的最佳方法。他們憂慮朝鮮的強力網禁，不僅不能登入大部分朝鮮以外的網站，亦無法使用通訊軟件如Kakao Talk。故此，最可行方法是回歸基本，使用傳真機盡快傳送消息到政府辦公室，發布予媒體報道。韓國網友要知悉戰情，只好投靠國際足協網頁。

韓國職球員經北京前往朝鮮，與大部分國外旅客造訪朝鮮相同。（美聯社）

韓國隊今回強陣應付外圍賽，歐洲落班的球員如孫興慜、黃喜燦等均歸隊。長途跋涉回亞洲，上仗主場大炒斯里蘭卡8：0，又要「遊飛機河」。韓國雖與朝鮮接壤，但朝鮮拒絕韓國大軍直接北上。他們須經北京轉機入境，更不可攜帶個人手機，抵埗後只有一課練習，適應金日成體育館的人造草場。

效力北京國安的金玟哉（中）上機。（視覺中國）

朝鮮與韓國同處H組，同樣兩戰全勝。朝鮮男足於1990年的友賽主場擊敗韓國後，「兩韓打吡」皆在韓國或中立場上演，如2010年南非世界盃外圍賽，朝鮮兩度主場對韓國均移師上海舉行。