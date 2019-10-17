【東京奧運】馬拉松競步為避暑擬改地點　日本代表斥打亂部署

東京奧運來年7月底舉行，奧組委想盡辦法，減輕酷熱天氣對選手與觀眾的影響。國際奧委會昨表示，正計劃馬拉松及競步項目移師北海道札幌舉行。 此舉惹起日本田徑界反彈，直言從未獲知會有關計劃，「只能靜觀其變」。負責訓練參賽選手的教練亦暗示，一旦改變地點，將打亂部署。

國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）在國際奧委會（IOC）的聲明稱，正與東奧組委研究來年東奧的天氣影響，繼續考慮是否把有關項目移師札幌，並與相關人士，包括主辦城市東京等緊密接觸。IOC監察奧運準備的小組將於本月30日至11月1日在東京開會，評估各項「消暑」措施的進度。

多哈世錦賽馬拉松賽雖改在凌晨開賽，天氣依然酷熱。（美聯社）

聲明指札幌在夏天的天氣較東京低5、6度，「這是方法之一，以求減輕明夏天氣對運動員的影響」，並已知會世界各地的運動員。日本傳媒認為，本月初在卡塔爾多哈舉行的世錦賽馬拉松賽事，受到溫度、濕度皆高的天氣影響，多名選手中途退出，令奧委會擔心同一情况在東奧重現。考慮移師札幌，除了天氣因素，亦考慮札幌曾舉辦1972年冬奧，每年都舉行日本夏季唯一大型馬拉松，信任札幌主辦賽事的能力。

日本上月舉行MGC，選拔東奧馬拉松代表，賽道與東奧幾近相同。（Getty Images）

MGC選手跑過東京地標之一淺草寺。（Getty Images）

不過，日本國內對「轉場」計劃，反應普遍不滿。日本陸上競技連盟（日本田徑協會）長距離及馬拉松總監河野匡受訪時坦言從未聽聞計劃，「現在只能靜觀其變。說感到驚奇，我更疑問計劃是否可行」。河野又稱，日本在上月15舉行選拔代表的馬拉松冠軍賽（MGC），路線幾乎與奧運賽道相同，「MGC猶如測試賽，如果回到起點重做一遍，將會勞師動眾」。

前田穗南（左）的教練武冨豐（右）坦言對移師札幌有所不滿。（Getty Images）

MGC選出日本男、女子馬拉松代表各2人，選手的教練亦表詫異。MGC男子冠軍中村匠吾隸屬的富士通，監督福嶋正坦言感到困惱，他們視MGC為東奧正賽的預演，一旦轉戰札幌，如何作戰只能憑空想像。中村的大學監督大八木弘明亦希望維持於東京作戰：「科學委員會會針對酷熱天氣，實行相應對策。否則在MGC力拼得勝，得來的經驗便化為烏有」。女子冠軍前田穗南的監督武富豐更稱「無話可說」，「一直針對東京來備戰，不該此刻才這樣做吧？」

東京都知事小池百合子對奧運馬拉松可能離開東京，感到愕然。（Getty Images）

東奧籌備經年，開幕前不足一年若改變馬拉松舉行城市，必定影響主辦及協辦城市的部署。東京申辦奧運的主張之一，是把賽事聚合於城市，承諾85%的賽事在東京8公里內的場館舉行。而馬拉松涉及不同部門，交通、物流、保安等全受影響。若然改變地點，當地的道路、保安與商戶都要配合，籌辦經費亦要增加。

札幌市長秋元克廣表示，冀協辦東奧馬拉松，讓世界知道札幌舉辦大型賽事的能力，及市民的親切。（美聯社）

東京都知事小池白合子對「轉場」計劃亦表驚訝，她稱東京都政府一直與東奧組委及國際奧委會商議賽道與開賽時間，並已達成協議。報道指小池在周二（15日）獲東奧組委知會時，難掩愕然。據早前公布，馬拉松賽事預定早上6時起跑，50公里競步則早上5時半開賽。

札幌市長秋元克廣則表示感到光榮，並盡一齊努力協辦。札幌正籌備申辦2030冬奧。