【世界盃外圍賽】兩韓打吡互交白卷　孫興慜：不受傷已是萬幸

相隔29年，「兩韓打吡」再度在朝鮮首都平壤上演，結果兩軍全場互交白卷，但比賽途中一度出現衝突，要由韓國隊隊長孫興慜出手調停。效力熱刺的孫興慜賽後表示，朝鮮球員的踢法比慣常粗野；另一韓國代表黃仁範揚言，在主場迎戰朝鮮時，將會以其人之道還治其人之身。

兩韓在29年後再度在平壤交手，比賽在空無一人的金日城體育場進行，朝鮮方面拒絕韓國媒體及球迷，加上沒有電視直播，使「兩韓打吡」更添神秘感，最終雙方全場互無紀錄，握手言和。

「兩韓打吡」相隔29年再度在朝鮮上演，兩軍在空無一人的金日成體育場中作賽。（Getty Images）

在韓國球員回國後接受訪問，才逐漸了解今仗賽事的賽情。曾經有片段流出兩軍在比賽途中一度發生衝突，韓國隊長孫興慜介入調停事件後，未有進一步惡化。

該名熱刺球員回國後表示，未能取勝感到遺憾，在場上一向被視為「好好先生」的他亦指對手的踢法粗野，未有受傷已經是萬幸，「身體碰撞在足球賽事中十分常見，但對手在今仗多次刻意粗野犯規，不禁令人聯想這是他們的策略，我可以在今仗未有受傷地戰畢全場，已經不是一件易事，而他們更在場上辱罵我。不過，我並不能以這些因素作藉口，我希望在主場時可以交出更佳的表現，為球隊帶來一場勝仗。」

孫興慜今仗未能領軍贏波略感失望。（Getty Images）

除了孫興慜，其他韓國球員同樣對朝鮮的踢法有所微言，韓國的金珍洙指今場賽事的感覺奇怪，「朝鮮的球員十分敏感，而今場在各方面的感覺有點奇怪，並不容易適應，對手在落腳及言語上亦不斷攻擊我們。」

於賽事中被朝鮮球員打中的黃仁範表示，下仗返回韓國將以相同方式「招呼」對方。

孫興慜賽後表示今仗對手球員踢法粗野，幸好未有受傷離場。（Getty Images）

另外，朝鮮當局不允許韓國傳媒進行電視直播，取而代之是朝鮮會向他們提供全場足本的錄影，原定在今日（17日）下午播放，但有韓國傳媒消息指，朝鮮提供的影片質素過低，使電視台方面需考慮會否抽起重播。