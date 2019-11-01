【海岸賽艇世錦賽】練兩日首戰世錦賽　港女隊躋四人雙槳有舵決賽

「佢暈船浪呀！個口仲咬緊暈浪糖！」、「目標當然是冠軍啦！」5個女生你一句我一句，雖然這個組合只是練習了兩天，已在「大新銀行呈獻2019世界海岸賽艇錦標賽」女子四人雙槳有舵小組初賽11名中位列第3，躋身周日決賽。

今屆世界海岸賽艇錦標賽首次在亞洲城市舉辦，香港隊代表黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄及舵手謝欣妏出戰女子四人雙槳有舵賽事，5人在靜水賽艇時分別參與不同項目如輕量四人雙槳、單人等，其中部分成員剛戰畢上周韓國忠州亞錦賽，5人兩日前才正式「齊腳」練習，最終以18分37.28秒衝線，以1.12秒之差力壓丹麥以小組第3名晉身周日決賽。

「大致滿意成績，不過起步時可夾得再好一點，反應動作再一致點。」女子輕量四人舵代表黃湘儀道。

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港隊HKG1在小組初賽中力壓丹麥取得第3，是同組3支香港代表隊中最好成績。（張浩維攝）

來自不同項目的5名成員在兩日前才開始一起練習。（張浩維攝）

在河流划艇，環境因素相對穩定，惟海岸賽艇不同每一槳都要調節，因海上風浪比河流強得多，每一槳的感受也完全不同。前中大賽艇隊、被邀請擔任舵手的謝欣妏坦言這次是大家累積經驗：「起步時因靠近起步點，很多艇聚集，水流風向較大，初段在主群落後到第7、8位。不過初賽當是熱身，累積經驗。」

港隊在最後關頭「爆」贏丹麥取得第3，她續道：「我們一直很接近，全程都想超過她們，可是彎位被她們『食』住，到最後直路才盡全力划贏。」

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左起洪詠甄、梁瓊允、黃湘儀、梁穎桉及舵手謝欣妏，5人均是首戰海岸賽艇世錦賽，對初賽成績感滿意。（張浩維攝）

她們認為決賽前需改善一致性，「一個人槳出水做不好，便會影響另外3個。」（張浩維攝）

初戰海岸世錦賽的目標，5人異口同聲笑道：「當然是冠軍啦！」縱然是首個世界賽，仍要盡全力挑戰世界，「目標當然要Set得高，才能走得前！」

大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽 賽事資料 比賽日期：11月1至3日（星期五至日） 比賽場地：維多利亞港（銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心） 主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會 門票：不設門票，免費入場 最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

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