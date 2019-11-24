【新界行山路線】鹿頸出發遊東北五咀　尋人間天池兼試限定燒肉麵

受公眾活動影響，過往連續兩個星期日部分港鐵路線服務入夜後突然停止，而是日（20/10）市區公眾活動仍持續，為免歸家途中再次遇上交通受阻，考慮到是日所走的地方，提前出發之餘並盡量要三點前完成整個行程。想到已有兩年多沒走過「東北五咀」（谷埔與鎖羅盆之間的五個海邊岬角），加上是日潮退在上午出現，不如趁機重遊一趟，著名景觀包括大深涌的荒廢挖掘機與長排頭的「人間天池」。

長排頭「人間天池」（北潭坳blog授權使用）

日期：2019年10月20日（日） 路線：鹿頸—谷埔—亞公咀－企山咀－榕樹坳－三角咀－長排頭—新舅埔角－上角咀－鎖羅盆－荔枝窩－分水坳—亞媽笏—烏蛟騰 天氣：晴

從市區乘坐首班列車至粉嶺，在粉嶺早茶過後隨即乘小巴往鹿頸起步。抵達小巴站時還未到八點，候車人數已超過廿人，看來部分遠足者也傾向早去早回，近來的政局可能是其中一個驅動因素。第一台車坳仔上不到，但下台車不到五分鐘就到達，所以能按照預期時間，八點半前起步。

鹿頸經鳳坑至谷埔一段是位處岸邊的村徑，非常容易，遊人亦可欣賞近岸紅樹林和品嚐鄉村美食，所以在假日經常人來人往，然而當前時間尚早，路上相當清靜，部分士多也未開始營業。過了谷埔是通往榕樹坳的山徑，由於凌晨下過雨，路邊植物其實呈濕透狀態，間中還有蜘蛛結網的跡象。在環腰山徑走約廿分鐘，左轉穿過榕樹坳村民墳區，直降岸邊，正式開始「東北五咀」綑邊部分。

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「東北五咀」綑邊路難度不算很高，最難之處已在亞公咀前出現，因為要繞經幾片直壁。在小退潮的環境外，不需花太多技巧和時間就能安全通過，但有一株塌下的樹幹剛好擱在直壁上，阻礙最佳的前進位置，使難度稍為增加。再過一會就看到亞公咀，乃行程的第一個「咀」，不如走往亞公咀最盡處，那處是最接近深圳沙頭角的陸地，只隔約七百米，眼前景色就以深圳的沙頭角為主，另一邊是外形特別的鴨洲島。想不到如此接近深圳之位置，仍能接收到良好的本地電話訊號，翻查資料，才知鴨洲設有電話發射站，造福附近的遠足和郊遊人士。



亞公咀與企山咀之間是充滿紅樹林和泥沼的亞公灣內灣，紅樹林後方本身有小徑繞過，但小徑被大量倒下的樹幹阻塞，只能在泥沼裡找好適當的石塊，發揮平衡力強行穿越，可是部分石塊有點鬆散，很易會連人帶石陷進去，雙鞋隨即沾滿泥濘，難度感覺上較前次明顯提升。到達企山咀，再走約十五分鐘到榕樹坳村，中段會經傳說中的「芝麻籠」洞（屬長方形的小山洞），不過是日錯過了。

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到榕樹坳村，看看近岸的荒廢英軍軍營，英軍在八十年代短暫駐守在此監視和扣押非法入境者，而更早時候是服務附近學童的「培文學校」。穿過堤壩離開榕樹坳，續走餘下三個「咀」，基本上不難應付，除非潮漲。三角咀有三個小岬角，與長排頭之間隔了大深涌內灣，同樣滿佈泥沼和紅樹林。大深涌過往亦有一座小村落，村前草坪上的挖掘機，不知擺了多少個寒暑，沿殘破的水泥徑走進去，裡面只有一座毀爛不堪的鐵皮屋，估計大深涌昔日是個漁排。

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長排頭是行程中第四個「咀」，與稍東面的新舅埔角相連，傳說中的「人間之池」座落於此，由於其中一處砂石堆得有點高，於是形成如此有趣美麗的景觀，大潮漲時「天池」也會被淹沒的。攝完「天池」，途經新舅埔角，再一次拐進內灣，最後前往上角咀，抵達綑邊旅途的尾聲。上角咀岸邊有些水管直通鎖羅盆，再小心走約十五分鐘，無驚無險到鎖羅盆碼頭。約三個半小時步程完成整段「綑邊」，但中後段已踏入正午時分，環境又不透風，感覺其實頗為炎熱，到鎖羅盆碼頭後決定休息約十分鐘，裡面的鎖羅盆村是日也不刻意細探。

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穿過堤壩，沿又長又急的樓梯登上小山崗，接著下行至山塢，再走一段岸邊山徑往荔枝窩。十年一度的慶春約太平清醮將在十二月中舉行，荔枝窩慶春約七村廣場的「戲棚」漸見雛型。離開荔枝窩，取道「荔谷古道」緩步登上分水坳，再繼續登上亞媽笏，接著下降至烏蛟騰。兩點四十五分到烏蛟騰作結，還有時間在烏蛟騰村茶水站吃點東西，可能村民間正有活動，是日品嚐到相當「限定」的燒肉麵。

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