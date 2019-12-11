【歐聯】沙拿多番失機後射入零角度靚波　利物浦挫薩爾斯堡晉級

利物浦昨晚歐聯靠拿比基達及穆罕默德沙拿的入球，作客以2：0擊敗薩爾斯堡，6戰得13分，以E組首名晉級16強。利物浦今場很多攻勢，但上半場通通被浪費，尤其是沙拿全場9次攻門，多次失機，但他卻把握到最高難度的一次零角度右腳射門，為球隊鎖定勝局。

賽前仍未鎖定出線資格的利物浦，當地時間昨晚（12月10日）出戰歐聯E組最後一場分組賽，作客奧地利的薩爾斯堡。兩隊入局快，沙拿在5分鐘已有機會埋門，但被對手門將史坦高域撲出。兩分鐘後輪到利物浦門將艾利臣比加顯身手，接連救出黃喜燦及南野拓實的射門。

今場最經常出現的畫面就是沙拿失機。（路透社）

倒戈的文尼今場表現活躍。（路透社）

兩隊在上半場鬥攻，利物浦在20分鐘來一記「3連擊」，先有沙迪奧文尼左路突破入禁區起右腳一射，被史坦高域撲出，之後拿比基達截到，禁區頂起腳又省中薩爾斯堡的後衛，最後落在阿歷山大阿諾特腳下，一腳炒高。薩爾斯堡在24分鐘快速反擊，但艾寧夏蘭特的窄位射門又被艾利臣封到。

薩爾斯堡的艾寧夏蘭特亦有機會，但過不到艾利臣。（路透社）

上半場兩隊對攻，艾利臣不乏表演機會。（路透社）

沙拿今場浪費了很多機會，最黃金的機會是29分鐘，他無人看管之下，接應拿比基達的橫傳，入禁區起左腳一射，不中目標。他之後主射罰球，雖彎過人牆，但飛往看台。完半場前，拿比基達還有記窄角度攻門，又被史坦高域封到，兩隊半場互交白卷。

又來到熟悉的畫面，沙拿又失機。（路透社）

沙拿今場9次攻門，大部分都被浪費了。（路透社）

換邊後，沙拿繼續浪費機會，先有48分鐘接應文尼斜傳，門前炒高，兩分鐘後到接應羅拔圖法明奴的直線，單刀埋門，但史坦高域快一步，及時撲走。利物浦在53分鐘有中堅洛夫雲受傷離場，由祖高美斯入替。

利物浦攻了近一小時，終於由兩名前薩爾斯堡球員合作破僵局，文尼加速壓入禁區，趕在史坦高域出迎前傳中，由拿比基達一頂入網，在57分鐘領先1：0。

洛夫雲因傷退下火線。（路透社）

拿比基達頭槌建功，為利物浦開紀錄。（路透社）

利物浦攻了大半場，終於在57分鐘取得入球。（路透社）

100秒之後，薩爾斯堡後防失誤，史坦高域出迎補救又慢了一步，沙拿截到；史坦高域盡量迫沙拿往底線方向，收縮他的射門角度，但沙拿在近底線的零角度位置起右腳射入，為利物浦拉開到2：0。今場浪費了多個機會的沙拿，終於入到波。

沙拿窄角度入球逐格睇（按圖放大）：

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沙拿今次終於把握到機會，窄角度射入。（路透社）

沙拿的入球助利物浦贏2：0。（路透社）

沙拿及文尼之後都再有機會，但皆被史坦高域撲出，最後利物浦有驚無險，作客以2：0贏波，以13分獲得E組首名，晉級16強。至於薩爾斯堡就得7分排第3名，轉戰歐霸盃。

今場倒戈舊球會交出精彩助攻的文尼賽後說：「今場十分難踢。當然，我們期望一場勝利，而我們在下半場的發揮也比較好。我們製造了很多攻勢，把握到兩個入球，拿比基達的頭槌入球很精彩，我為他感到高興。我們的勝利是實至名歸的。」

在2012至2014年踢過薩爾斯堡的文尼續說：「回來這裏總是美好，因為這裏是我成功的開始。我對薩爾斯堡這間球會及球迷都心懷感激，但對不起，這是足球比賽，我們一定要贏波。」

沙拿入球片段：

高普賽後讚薩爾斯堡是頑強的對手。（路透社）

領隊高普賽後被問到沙拿多番失機後射入靚波，他笑言：「多謝主，我不用幫他解釋（多次失機），我可以肯定，今場是他面對過最困難的情況。他其實踢得非常好，但總是錯失了大家期望他入球的機會。」高普大讚沙拿沒有被之前的失機影響心情，「他保持專注，對下一次的機會仍抱住信心，這是一個非常精彩的入球，一次令人震驚的射門。」

薩爾斯堡教練馬舒（Jesse Marsch）都輸得心服口服，他說：「到最後，利物浦展現了他們的實力。沙拿的入球太令人難以置信。今場就像一場重量級的拳賽，我們打到利物浦一拳，但對方雙倍奉還。」

全場精華片段：