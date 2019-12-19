【超級馬拉松】扶輪香港超馬白石角海濱舉行　增設3個比賽組別

扶輪香港超級馬拉松已經舉行了5屆，國際扶輪3450地區周三（18日）舉行記者會，公布第6屆的賽道及新設比賽組別的詳情。

第六屆賽事將於2020年2月16日假白石角海濱長廊這條全新賽道進行，賽事全長50公里，以獨特的2公里及10公里的圈跑方式進行。今屆賽事在白石角海濱長廊舉行，全程都是平路，沒有去屆的斜坡，「相信參賽者在這條比全馬更長的50公里賽程上，可以盡情發揮個人實力，挑戰自我，以及表現團隊精神。」

國際扶輪3450地區、 贊助商及受惠機構全力宣傳扶輪香港超級馬拉松2020。（主辦單位提供）

國際扶輪3450地區及鑽石級贊助商美國雅培合作愉快。（主辦單位提供）

今屆賽事設有個人賽、六小時挑戰賽及5項接力賽（企業、社會服務、新世代、姊妹社，以及扶輪社），大會今年新增公商盃接力賽、少年接力賽及親子賽。個人賽將以10公里為一圈，全程5個圈，至於各項接力賽以2公里一圈。

扶輪領導人很高興連續6年舉辦這個有意義的活動。（主辦單位提供）

嘉年華設有不同主題攤位

大會又指出，今次比賽更會有免費嘉年華會，現場設有超過30個不同主題攤位，提供更多美食和遊戲，當中包括新增設超逼真模擬賽車遊戲攤位，「讓參與人士體驗電競級極速賽車快感。」

國際扶輪是一家國際志願服務組織，全球約120萬扶輪社友，分佈世界200多個國家，來自各行各業商界及專業翹楚，為全球各地社區提供人道服務。扶輪社友遵守崇高職業道德操守，促進世界親善和平。國際扶輪3450地區幅員包括香港、澳門、蒙古國和中華人民共和國廣東省地區，區內共有超過100個扶輪社、約2600名社友。