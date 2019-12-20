【足球】艾歷尼強調教波唔使用電腦　最緊要訓練球員學識用腦

前祖雲達斯主帥艾歷尼（Massimiliano Allegri）近日接受訪問，談到科技對足球的影響，他坦言足球不是一門精密的科學，他不會用數據去束縛球員；他認為球員是球場上的藝術家，要給予他們自由度。

意大利名帥艾歷尼離開祖雲達斯，近半季沒有再掌帥印，他最近接受《ESPN》的訪問，他認為不能單靠數據去分析足球，而電腦或人工智能也不能取代教練及球員的決定，因為他覺得足球不是科學，而是藝術。

意大利名帥艾歷尼贏過多次意甲冠軍。（資料圖片）

52歲的艾歷尼表示，他執教生涯中幾乎沒有用過電腦。他說：「恕我無知，我甚至連電腦也沒有。祖雲達斯送過一部平板電腦給我，我只用它去看比賽，獲得一些數據。幸運地，我的記性幾好，我總能記到比賽中發生的事。」

他強調人工智能無法取代教練在比賽中的決定，他說：「做教練一定要站在場邊，感受比賽，在正確的時間換人，甚至將你球隊中最好的球員換走，因為球隊那時需要另一種類型的球員。」

艾歷尼之前去教祖雲達斯，與球員打成一片。（資料圖片）

艾歷尼投身教練界十多年，教過薩斯索羅、卡利亞里、AC米蘭及祖雲達斯，贏過6次意甲冠軍，還有4次意大利盃，另外還試過兩次打入歐聯決賽。

「有人想將足球變成一門精密的科學，如果是這樣的話，所有教練都可以去戲院看電影了。」艾歷尼說：「如果你將一切機械化，你就不再會有懂得思考的球員。如果球員被訓練成只懂得從一道門穿過，若果這道門關上，他們就會一頭撼過去。不過，如果球員是習慣思考的話，他們就會自己想辦法解決。」

艾歷尼（左）認為球員不是工具或者齒輪，不能限制他們的決定，每個球員都要懂得用腦踢波。（資料圖片）

艾歷尼主張給予球員自由度，讓最好的球員自由發揮，便可以令球隊踢出最好的表現。他說：「當你交波到C朗拿度、保羅戴巴拿、朗拿甸奴、施多夫或派路腳下時，我只需要叫其他球員找空位準備接應。這些球員會決定怎樣做，他們的決定就是最好的決定。」

艾歷尼表示，他不用教C朗怎樣作決定，頂級球員的決定就是最好的決定。（資料圖片）

「我兒子今年8歲，他常常上網觀看那些偉大球員的片段，看他們在進攻及防守上的優異表現，因為足球是一門藝術。在意大利，什麼戰術計劃都是廢話，足球就是藝術，世界級球員就是藝術家。你不需要教他們什麼東西，你只需要稱讚他們。你的工作是確保他們以最佳的狀態上陣。」

艾歷尼說：「我喜歡看優秀球員的精彩表現。在後備席上，我是一名看表演的觀眾的，負責表演的就是球員。」