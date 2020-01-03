【港足日與夜．黃洋】250背後的意義　不捨與放手之間的掙扎

香港球圈小得很，球會關係千絲萬縷、球隊本身壽命也未必長，球員轉會頻繁，半季內效力兩支球隊也是平常事。筆者跟行家談論時常笑說，每場港超比賽基本上都有球員倒戈，要像利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）般成為「One Club Man」，在香港特別困難。 「香港One Club Man」這成就，黃洋或即將達成－－失意內地聯賽、一度離開球壇專心學業的他，28歲才於香港重新展開職業生涯，他有望在明日（1月4日）達到球員生涯一大成就——為球會上陣第250場。回憶過去、展望未來，這位36歲中場有不一樣的體會。 攝影：高仲明

大概在半季之前，黃洋已得悉自己有望達成「250」里程碑。「大哥」雖是「大哥」，剛強外表下，卻是細膩感性的心思－－「250」的意義，教他在床板上思量過多個夜晚。



「希望這只是一個階段。這是球迷跟球會對一位老臣子的肯定跟鼓勵。證明傑志的文化，是希望將好球員留下。球員是球會的本錢，成績雖重要，但傑志很有人情味，能跟它一起成長，意義很大。」他如是說。

在傑志經歷250場比賽，首年發生的事他仍記得一清二楚，「這是第一場鬥車路士的球衣。那場比賽許多球迷入場，也是正式登上舞台、表現自己，很緊張。」（高仲明攝）

我沒有一刻放鬆過，榮譽不是句號，而是提醒自己要更努力，對得起過去的成就。

250是人情味 也是對自己的警醒

近年本地頂級聯賽每季約有10隊競逐，球員全季比賽差不多30場，除去受傷跟後備，要在同一間球會持續上陣達250場，最起碼要花10年。黃洋加盟傑志之初，是抱着「盡快找到工作留在香港」的心態，當時的他壓根兒沒想過只用8年就完成創舉。尤其「大哥」第二季已完成所有在港職業球員的夢想－－榮獲香港足球先生，「250」背後，代表他對更高層次的追求。

「我沒降低過對自己的要求，即使奪獎後也沒一刻放鬆過。榮譽並非代表句號，而是提醒自己要更努力地維持水準，對得起過去的成就。」在黃洋心中的那股推動力，大概是源於大器晚成的遺憾：「像（盧）均宜10多歲就踢港甲，但我卻剛起步，心態跟年輕球員無異。我想擁有完整的職業生涯，不希望閃耀的時刻只得數年。」

黃洋9季傑志生涯的精彩回顧（按圖放大）

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收集歷年球員證 「每季爭取多一張」

黃洋場上是位實而不華的球員，場外也不是「得把口」，他喜歡以實際行動展示決心。早前這位傑志隊長搬家想佈置新居，巧合地也翻出來港後，每個球季的球員通行證，便特意以畫框一一裱起，證上大頭照由早年留長髮、到戴上髮箍作賽、至近年逐漸以短髮示人，眉宇間多了分穩重。

「原先有一季的證件相跟上季一樣，我特意找另一張貼上去，好像這樣會更好看。」大哥重情也念舊，一張通行證就是一份回憶，「退役前再看這些回憶，證明當年留港的抉擇沒有錯。但這不單是為了紀念，更多的是一種提醒，看看自己能否再向球會爭取多一張通行證。」這就是「大哥」看待足球的一種態度，也是他能夠長青的原因之一。

這8張球員通行證代表了黃洋有多重視他在傑志的生涯，每一張都見證了他的變遷。（高仲明攝）

2017至18球季的球員證，原本相片跟前一季相同，不過大哥特意剪了全新的相片去覆蓋，令這回憶更完美。（高仲明攝）

很害怕離開傑志的感覺......我不希望做下一個他投的老臣子，不想效力另一間香港球會。

老臣子漸離隊 憂心步戰友後塵

不少曾效力「藍鳥」的球員，都會以「家庭」去形容球會或與隊友的關係，可是「大哥」卻認為足球始終存在競爭，必須具備危機感。而近年如盧均宜、林嘉緯、列斯奧及佐迪等老臣子也難逃離隊命運，更令這位外表看似堅強的悍將也不禁去想，若同樣情況發生在自己身上，又會如何？「我不希望自己做下一個他們，不要效力另一間香港球會，很害怕離開的感覺......也正因如此，要拿出表現證明自己。」

原來大哥也會害怕啊，記者也此料不及。他坦言近年跟多位舊戰友道別時，其實難以接受、也十分不捨。但沉澱過後，他對此已有心理準備，自言若要離開也不會太傷感。說到底，大哥在上海申花受挫、終離開傷心地，或許不是想要挑戰新環境，更是怕被捨棄才選擇抽身，「若我感到不被需要，會很受傷，唯一可做的就是離開；如球迷都肯定我存在的價值，我就會願意留守爭取更多。」

每次跟大哥訪問，若他聽畢問題後良久不語，定必有深切感受，會給出與別不同的答案。這次談及離開也一樣，他相當不捨這個待了8年的地方。（高仲明攝）

自覺不是超班球星，只是球會一份子，由始至終都沒有追求高薪的念頭。

感恩香港 拒北上發展

「大哥」透露效力傑志的9季間，間中會接到來自中超或中甲經理人的邀約，雖然開始時不免心動，但很快便打消念頭，「我在低潮時期，香港提供了舞台及空間讓我達成夢想。感謝有這個地方，也珍惜這些機會。」

也許金錢在別人心目中佔有重要地位，但在黃洋的足球世界內，這非首要考慮，「年紀大了，也會理性一點。首兩季在傑志的表現，我認為非全靠自己爭取，只係剛好有這些隊友跟平台。自覺在港非『超班』球星，只是球會一份子，由始至終都沒有要追求高薪。」

腳踏實地是黃洋的風格，風光過後他仍堅守價值。（高仲明攝）

熱愛球員身份 盼以三浦知良做榜樣

對於退役是否已鋪好後路，黃洋笑言沒有打算，「人生根本沒有選擇，一直準備自己，機會來到的時間把握就好了。」即使已手執亞洲足協C級教練牌照，他對足球及職業球員的熱情未有退卻，「我很明白日本球員三浦知良的感受，很多人告訴我可以當教練或管理層，但我反而更有動力及堅持去做球員。這很微妙，就是一種離不開的感覺。若老天眷顧我，或許我也能以他做榜樣，踢到50歲。」

或許這目標有點遙不可及，「大哥」看一看面前的那8張港超通行證，打趣道：「我對數字很有堅持，9張證的話擺出來也不好看，縱使可能要換大一點的畫框，但希望至少在傑志踢夠10年吧。」

「雙數好像更完整一點，希望於傑志至少可踢到10年。」黃洋道。（高仲明攝）

我發覺要在本地賽有成績，要的並非盡攬全港最強球員……

回顧2019 體會足球的真締

2019年剛剛過去，這一年對「藍鳥」來說挑戰甚大，年初在傑志中心被颱風山竹破壞下，球員需「打遊擊」地覓場練習；聯賽也因多位主力球員他投，成績大幅下滑。可是球隊最終也奪得銀牌及足總盃冠軍，黃洋認為有另一層意義，「發覺若要在本地賽拿成績，不一定要盡攬全港最強的球員，球隊風格、球會支持、球員互助的態度等，都足以令成績超出預期，這都是今年最大的收穫。」

直至今季，「藍鳥」陣中的年輕面孔大增，鄭展龍、巴拉克等傑志足球學院出身的球員，轉眼已開始在球會中站穩陣腳，令黃洋更感覺到時間飛逝。過往有盧均宜與林嘉緯兩位老大哥在旁，提點小將的責任總由他倆肩負，但在接手隊長臂章後，黃洋也需逐漸習慣，主動承擔更多，「看得到傑志的未來，也讓我產生使命感，作為此前10年的最後一批老臣子，希望分享成長經驗，也鼓勵他們爭取自己的位置。設身處地去想，若當年有人這樣跟我分享，或者我進步也會快一點。」

2019年對香港人來說是艱苦的一年，黃洋也不例外，但他指全隊也無懼陷入低潮，「我們有種很奇怪的心態，可能是知道這段時期不會很長，一定能恢復過來。」（高仲明攝）

世界上最遙遠的距離，也許是明知自己可以做得更好，卻因錯過最佳時機，欲補救之際卻已回不去當初，那種無助感難以形容。投身職業足球比人遲，大概在黃洋心內埋下了一根刺，去年尾隨港足出征東亞足球錦標賽，竟是他的第一次，跟羅梓駿與鄭展龍等年輕隊友看齊。他苦笑稱已「賺了」，不過也難掩落寞，「我錯失了最黃金的成長機會，如果我是他們那個歲數就踢東亞錦，會很清楚知道自己未來需要提升的地方。可是現在即使知道了，已沒有精力及時間去進步。」

剛過去的東亞足球錦標賽，是36歲的黃洋多年來首度參賽，令他充滿遺憾。（資料圖片）

我不會主動宣布退出港隊，但若自然地被小將淘汰，也絕不後悔。

放手年輕一輩 甘願淡出港足

這位隊長因此也對年輕球員恨鐵不成鋼，他曾多次提及，若港隊覓得接班人，會接受被新血取代的結果。步入球員生涯尾段，他自言心情矛盾，一方面希望繼續為港披甲，卻也不想阻礙港隊發展，「香港球員的收入及地位，不足以構成很大的成就感，唯獨港隊讓球員踢更高水平的比賽，令更多人認識跟支持，這正是最不捨的地方。我不會主動宣布退出，但若自然地被淘汰，也絕不後悔。」

願意淡出港隊、放手予年輕一輩的背後，也源自黃洋對年青人的信心，「他們在今季聯賽表現日漸成熟，對足球有更深入的理解。不過香港足球環境吸引外援留效，令他們存在隱憂，今年又將有多位球員入籍，希望他們可用正面心態去競爭。」

對香港隊的未來有期望，是因為對年輕人充滿信心，他也毫不吝嗇地跟後輩分享。（資料圖片）

入籍香港7年至今，「大哥」堅持說廣東話，完全融入香港社會，甚至比某些香港人更本土。他深深體會到「港隊」在大眾心中的地位，「港隊並非一份工，不為獎金，而是一份認同。」

所以談到2020年最大目標，黃洋仍心繫港足，「港隊時常遇到強敵，但我的底線是不可令主場球迷失望，希望出現更多像2009年東亞運決賽、主場守和中國、2：3僅負卡塔爾一樣的比賽，留住球迷。」借助足球員的身分，黃洋冀以最好的表現跟鬥志，令香港人重新感受到為一件事而團結的美好。

為紀念黃洋即將成為傑志歷來第4位為球隊上陣250場的球員，傑志特意製作紀念T- Shirt。正面圖案以黃洋格言「Be Water」為概念，繪上特別的「250」圖案加上黃洋畫像。（傑志提供）