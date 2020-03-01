【九龍行山路線】石籬邨起步登金山　遊三水塘經鷹巢山教育徑落山

是日天氣普通，不如走至市區邊陲的金山郊野公園，登上金山山頂之餘，亦快速遊覽園內的九龍接收水塘、石梨貝水塘和九龍副水塘，度過一個行程尚算充實的下午。

環境清幽的九龍接收水塘（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年2月7日（五） 路線：石籬邨—石梨坑村—金山（367米）—長源路—九龍接收水塘—石梨貝水塘—九龍副水塘—鷹巢山自然教育徑—蘇屋邨—長沙灣 天氣：雲，有短暫微雨

在石排街石籬天主教小學旁邊經石梨坑村寮屋區登上引水道，寮屋區支路眾多，宜加小心，走錯路可能會與惡犬正面交鋒。過了「白雲洞」、「七聖宮」等廟宇，很快到達引水道，在羊腸小道前進幾分鐘，穿過小橋踏入金山郊野公園，開始沿樓梯登上金山頂。

就在郊野公園入口附近就有幾頭猴子在「迎賓」，公園綽號叫「馬騮山」果然沒錯，但猴子最密集的地方在中央的金山路，過往曾看過逾百頭猴子一起活動。

金山某程度上是座險峻的山體，西面更是一瀉而下的陡坡，登頂之路絕非想像中輕鬆，後段斜度更高達一比一。還好如此斜度的樓梯不算長，很快到達金山頂，從引水道起計也不過半小時。

山頂有支測量柱刻上「1902 No.16」記號，相信因為是英國租借新界時期最早豎立的測量柱之一，故有特別記號，未知No.1-15至今仍否存在。此外，山頂尚有座山火瞭望台，但明顯失修，光管更已脫落，瞭望台旁的小屋也被野草包圍。

據統計漁護署在金山、大帽山、芝麻灣老人山、老虎騎石、烏蛟騰等十一座山頂設立山火瞭望台，也許地勢偏遠和人手不足，感覺上形同虛設，每次經過時無人當值，包括乾燥天氣。

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在山頂逗留期間不時有幾滴微雨，十分鐘後離開，沿平緩的南脊下行至長源路，途中有多個大小不一的路口，亦有多個由晨運者悉心設立的小園地及利用不同材料鋪設的梯級。

隨高度繼續下降，環境逐漸深入樹林，大半小時後抵達位於蝴蝶谷的長源路，長源路連接長坑村、石梨貝濾水廠、九龍副水塘至大埔公路，不過濾水廠閒人免進，遊人無法由長坑村一直沿長源路走至九龍副水塘，需要在旁邊繞過。

趁有餘下一個多小時日光，步進九龍接收水塘緩跑徑，開始速遊水塘。在塘邊漫步小段，環境雖然全在樹林中，但不時有位置可親近水塘，在綠樹襯托下環境非常清幽。正當欣賞水塘環境之際，忽然有野豬在緩跑徑覓食，而且完全不怕人，五分鐘後才慢速躲進樹林。

看過九龍接收水塘，沿樓梯登上石梨貝水塘，為金山郊野公園地勢最高的一座水塘，有兩個出口流向九龍接收水塘和九龍水塘。拐進小徑，十分鐘左右下達九龍副水塘，為公園內地勢最低的一座水塘，外貌明顯狹長，從牆壁上可以顯示水塘於1931年建成。

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從九龍副水塘再走不到十分鐘到大埔公路，雖然可以沿公路一直下行至蘇屋邨，但為免過於沉悶，走一段鷹巢山自然教育徑，再經荒廢的寮屋區樓梯直降大埔道，橫過天橋，繼續沿樓梯下蘇屋邨，最後在長沙灣站結束半天遊覽金山山頂和附近的三座水塘之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】

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