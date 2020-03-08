【雞公嶺行山路線】上水蕉徑起步登大羅天　盡覽新界鄉郊深圳高樓

是日為本Blog創立八周年的大日子，原訂計劃遠征黃竹角咀作為慶祝，不過因為睡過頭未能成行，於是午後就短遊一趟雞公嶺，在春日的晴朗天氣下鳥瞰新界北的鄉郊平原風光和一河之隔的深圳高樓群，盡顯「一國兩制」下的人文與發展差異，同時探索新開闢的「金雞脊」，從雞公嶺西面的副峰下牛潭尾。

北望落馬洲魚塘與深圳福田的高樓（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年2月21日（五） 路線：蕉徑—觀音廟—牛潭坳—雞公嶺「羅天頂」（585米）—雞公嶺副峰「金雞嶺」（374米）—金雞脊—清攸路—牛潭尾 天氣：晴

在上水站乘小巴至總站的蕉徑彭屋村起步，漫步在曲折的村巷中，兩邊田園一片翠綠，讓人心曠神怡，亦會偶然聽到屋內犬隻發現陌生人時的吠叫。

不經不覺間到達蕉徑谷盡頭的觀音廟，原先想由廟旁小徑直接登上雞公嶺，不過要經過越野車場地，加上山脊小徑貌似不明顯，所以繼續向西前進，高度逐漸上升至海拔約150米的「牛潭坳」（或稱「龍潭坳」），那裡隔開蕉徑和牛潭尾兩座山谷，同時屬牛潭尾軍營馬路的盡頭。

背向馬路，過了發射站及另一座V谷，就無間斷地登上超過四百米高度至雞公嶺主峰，那道山徑叫「過背徑」，屬越野電單車手的飛馳熱點，在長年累月的蹂躪下出現大量坑溝，泥土亦被磨至充滿浮沙碎石，在又滑又斜的山徑徒步上行絕不輕鬆，鞋子性能差點都難以應付，不過部分位置有熱心遠足者把山徑換成樓梯，令難度略為減低。

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看到山脊線，代表到達雞公嶺主峰了。雞公嶺主峰由三座山崗組成，從西至東依次為「大羅天」（572米）、「羅天頂」（585米）及「龍潭山」（550米），沿「過背徑」上來的山崗叫「龍潭山」，接着步經巨石較多但沒有測量柱的「羅天頂」，然後在測量柱所在的「大羅天」盡情賞景。

山脊南面是錦田、八鄉和石崗，北面是牛潭尾、新田和落馬洲，西面則是南生圍、后海灣與隱約可見的元朗新市鎮，至於眼前的高樓全部座落在深圳羅湖和福田區，那是深圳的經濟活動中心，但在「一國兩制」前提下，深圳的高樓不會蔓延至新界北的鄉郊和魚塘，香港的經濟活動中心始終在維港兩岸，新界北對普羅大眾而言仍屬偏遠地方，除非經常需要出入兩地——但短期內都不能。

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在「大羅天」停留約十五分鐘，那裡可見直降牛潭尾的「蛇鼠脊」入口，但留待日後再探。先沿西脊下行至副峰「金雞嶺」，泥土較「過背徑」時相對堅實，速度可提高一點。時間不早，在測量柱打打卡，就朝「金雞脊」下山。該脊前一天才有遠足隊走完，相信屬強行開闢的山脊，初段是踩踏灌木枝葉形成的路胚，還有陣陣殘存的氣味。

較低處可見一些電塔，路胚開始明顯，再走約半小時抵達牛潭尾高處山腰的清攸路，穿過一些露天貨倉，沿馬路步往牛潭尾村公所小巴站，結束探索雞公嶺山徑之半天旅程。

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