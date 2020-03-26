【行山．01山記】跟山藝教練行千島湖執垃圾　入神秘「景點」中伏

跟山藝教練吳銨洋（Ken）到千島湖清景台執垃圾，儘管當日只是星期三，而且沿路都見到同路人自發上山執垃圾，但香港山野的垃圾真的執極都有，只要你肯細心一點，留意支路角落，保證你執到停不到手。

訪問當日是2月26日下午，一個平凡的星期三，我估計經過義工及漁護署工人努力兩天，相信遊人在周末遺下的垃圾應該被清得七七八八，但現實是，由起點執到去終點，沿路都見到垃圾。

Ken表示避免將垃圾扔在村路邊會這些垃圾桶。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

在起點楊家村，山路旁放着幾個垃圾桶，Ken表示他不會將垃圾放在這類鄉村垃圾桶，因為野豬可能會撞翻垃圾桶覓食，到時就會變成垃圾崗，所以最好將垃圾帶到市區或者在垃圾站丟棄。

Ken一手拿夾，另一拿袋，就開始千島湖執垃圾之旅。他說：「有興趣幫忙上山執垃圾的朋友，可以帶勞工手套、長的燒烤夾，再帶多幾個垃圾袋。盡量用夾去執，就已經好好，盡量不要用手直接接觸垃圾。」

他還表示，在執膠樽及鋁罐垃圾時，要多加小心，因為他試一夾過來，樽內的液體就流到他的腳上。建議夾膠樽及鋁罐出來之前，可以先把入面的液體倒出來，以免弄濕自己。

Ken深入路邊的草叢執垃圾。（顏銘輝攝）

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一些大空地是行山人士的熱門休息地點，通常旁邊都會有垃圾。（顏銘輝攝）

有人將食剩的雞蛋扔在草邊。（顏銘輝攝）

Ken行山常常自備垃圾夾，若果經過山頭野嶺發現太骯髒，他就會忍不住出手執垃圾。今次他一邊行，一邊分享以前執垃圾的趣事，他笑言：「試過上山先執到一個包裝包的封口，之後行到山腰就見到一個空的魷魚絲包裝，我可以砌到一個完整的魷魚絲包裝袋出來。」

尿兜被當垃圾桶

由黃泥墩水塘行到千島湖清景台的路上，間中見到路邊有垃圾，大多是紙巾及濕紙巾，而最令我難忘的一件垃圾，是在流動廁所入面。流動廁所入面有一個蹲廁，還有一個尿兜，但我一度懷疑那尿兜是不是尿兜，因為入面有很多垃圾，例如大大個膠樽。

不過，以我個人對尿兜的多年認識，那個真的是尿兜，原來有人連尿兜及垃圾桶都分不清，將個750毫升的膠樽扔入尿兜。

在流動廁所的尿兜入面，見到有個膠樽。（顏銘輝攝）

想幫Ken在千島湖前影張相，但因為人太多，怎樣影背景都有其他人。（顏銘輝攝）

走進「執垃圾的景點」

當日千島湖清景台的垃圾不算多，而且人山人海，我們亦不久留，回到麥徑第10段，往大棠方向走去。途中Ken叫同行友人先走，他說要帶我去看一個景點。當時我天真得以為Ken會帶我去一個神秘的千島湖靚景位，馬上興致勃勃，但當我跟他走進一條小路時，馬上感到「中伏」！

那條小路有個特色，行入兩步，就有種與世隔絕的感覺，完全看不到主徑，所以這個「景點」原來是「廁所位」！Ken笑着解釋：「這是執垃圾的景點。」這條叢林小徑，滿佈白色的紙巾，目測有幾十張，有的在地上，有的在叢林之間。

Ken在千島湖的路上執垃圾。（顏銘輝攝）

Ken帶我入「景點」，地上滿佈紙巾。（顏銘輝攝）

滿地紙巾的「盛況」：

Ken一邊執，一邊跟我說，香港的山徑不會沒有垃圾，只要細心留意大路兩旁的旁支小徑，就會發現這類滿佈紙巾的廁所位。突然間，我在草叢下發現到一張不尋常的紙巾，好像比普通紙巾厚。Ken馬上出夾，我都來不及舉機，他已經將垃圾夾進袋中，他告訴我：「這是衛生巾。」

避免約十幾人一起行山

Ken表示在疫情之下，行山人士更加要注重衛生，自己垃圾自己帶走，「不要隨地吐痰，做好衛生。口罩用完自己帶走。紙巾用完之後也是，這是重要的。行山時，酒精搓手液是必要的，食東西前一定要洗乾淨手。我傾向找一些大的郊遊地點去食東西，較為理想，不用迫在一個地方。」

專家袁國勇曾經講過，行山人士在適當時候要佩戴口罩，Ken都表示認同：「起步的位置一定有很多人，隨住行上山，條路會變得鬆動，可以除掉口罩。如果好像我們剛才排住隊上清景台，我覺得就一定要戴。」他現在都避免約太多人一起行山，「4至6個就最多，就不要約十幾人一起行。」

Ken建議在這種排住上落山的情況，可以戴口罩。（顏銘輝攝）

正當我以為Ken會帶我沿林道到大棠落山，但突然他帶我們入進一條人煙稀少的小徑；沿途落山，遇到不到10個人。Ken表示在疫情之下，他盡量會選一些人少的路線，「行一些沒有什麼景點的路線，或者就很早出發行，避開人潮。周末就避免去千島湖清景台，黃牛山最近都很多人。」

我問Ken怎樣挑選人少的路線，他回答：「我個人會去些偏僻一點、沒太多景點、辛苦一些的路線。另外，單一路徑、較少路徑分岔變化的路，就暫時不要去。建議入去西貢，可能嶂上、石屋山，或者荔枝窩、深涌，當然我都不能預知之後會不會變得很多人。」

Ken經常在大欖涌郊野公園帶活動及訓練，對附近的地形路線瞭若指掌。我跟住他走過山徑，接上村徑，之後一出，就見到巴士站！Ken最後叮囑我，千萬別把這條落山路線洩露出去。

行到出馬路，將垃圾扔到大型垃圾箱。（顏銘輝攝）