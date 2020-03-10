【港超聯】傑志炒南區107日保持不敗　兩名後衛聯賽開齋

港超聯受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響下停擺近兩個月，足總選擇周二（10日）下午於將軍澳運動場閉門復賽。最終傑志在主教練施利斯高域改以三中堅陣式迎敵下，以5：1大破南區，賽後9連勝，並升至聯賽次席。

傑志對南區這場第四周港超聯原定於上年10月4日舉行，惟當時政府推出禁蒙面法，足總在考慮安全及交通問題下，在開賽不足3小時前宣布押後賽事，結果雙方在5個月後才於季內首度碰頭。

傑志主教練施利斯高域今場改以3中堅陣式迎戰。（袁志浩攝）

傑志三中堅迎敵 高美斯倒戈

「藍鳥」賽前落後次席的南區兩分但少踢1場，球隊最近錄得8連勝外，聯賽至今仍未嘗敗績。主帥施利斯高域此役變陣出擊，由艾里奧、李毅凱及韓援朴俊炯3名後衛握守中路；邊線則收起費蘭度及蘇沙，以小將陳晉一與羅梓駿出任翼衛。傑志前線有倒戈的高美斯上演地標戰，夥拍洛迪古斯攻堅；惟另一新鋒高梵榜上無名。

高美斯倒戈上陣，惟最終未能取得入球。（袁志浩攝）

陳港斌擺「老烏」 傑志半場領先

南區在前鋒夏志明及攻中文迪斯坐冷板下，改派迪亞高與查維斯合組鋒線。4分鐘迪亞高左路擺脫朴俊炯傳中，遠柱的查維斯第一時間抽射，惟被守衛頭槌護空門。戰至14分鐘「藍鳥」左路30多碼獲得罰球，林恩許大腳斬入禁區，陳港斌12碼點附近力壓洛迪古斯迎頂，卻意外將皮球送入網窩，傑志憑此烏龍球領先。

陳港斌力壓洛迪古斯迎頂，卻意外將皮球送入網窩。（袁志浩攝）

陳晉一朴俊炯開齋 藍鳥三個月不敗

落後的南區不乏扳平機會，34分鐘史必禁區內左輔位接應傳送快射中柱；完半場前迪亞高右路畸角位推順起左腳試射，卻遭王振鵬一抱入懷。換邊後南區防線崩潰，49分鐘基爾頓左邊突破傳中，陳晉一控定後起腳破網，而朴俊炯60分鐘亦接應角球頂入，兩人齊於聯賽「開齋」。

陳晉一（右）此役出任右翼衛，取得聯賽首個入球。（袁志浩攝）

最終「藍鳥」前鋒洛迪古斯先後在62及74分鐘梅開二度，縱然南區完場前有查維斯破蛋，傑志以5：1大勝南區，取代對方成為「二哥」。傑志賽後僅以3分落後富力R&F，同時維持聯賽不敗走勢。球隊自去年11月24日聯賽擊敗東方龍獅後，更已在各項賽事錄得11場不敗。