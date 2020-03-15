【大埔滘行山路線】行自然教育徑認識森林　自選四色林徑各有難度

大埔滘自然教育徑位於大埔滘自然護理區內，起點在通往管理站的行車路旁，距離大埔道不用五分鐘的步程。

初段斜度較急，及後路段稍為平緩，景觀亦較為開揚，能欣賞到層次分明，色彩多變的樹冠枝葉。

傳意站相隔若干距離便會出現，這些站點介紹主要環繞森林的生態系統為主，分別由物理現象如森林的光線、濕度、溫度和風速等帶出森林的特徵。另再加上如森林結構、樹木品種、附生植物及亞熱帶植物特性等都一一詳述，使學習的遊人對香港森林有更深入的了解。

此徑的終點為一大片紅膠木植林區，往右邊梯級小徑向下走，可接回大埔滘三條遠足徑之一的紅路，逆走可回到大埔滘自然護理區的入口處。大約三十分鐘便可返抵大埔道。

點擊下圖率先看看大埔滘自然教育徑​特色景點、風光！

+ 4 + 3 + 2

導賞點

1. 四色林徑

四色林徑的起點是位於大埔滘管理站入口處。這四條分別為紅徑（3公里）、藍徑（4公里）、棕徑（7公里）、黃徑（10公里）的四條山徑，依山腰而建的小徑，迴然於山谷之內，四徑之中以黃徑的海拔最高，難度亦最大，以景觀而然，當然是最為開揚及能從高處眺望吐露港景致。若以欣賞花鳥蟲魚者，則首推紅徑，路途較短，亦林陰處處。

2. 大埔滘野外研習園

野外研習園內有介紹牌向遊人介紹常見的植物，亦設有數個大型傳意牌，介紹包括蝴蝶、鳥類、哺乳類等生物的習性和生態。園內更刻意種有不少蝴蝶幼蟲的寄主植物，為學習蝴蝶和植物關係的最佳地點，而其中的印度馬兜玲，更是裳鳳蝶的寄主植物，要欣賞這漂亮而大型的蝴蝶，這裡是一個極佳的地點。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

大埔滘野外研習園（野外動向授權使用）

更多靚景打卡行山路線：

【粉嶺】探皇后山神秘印度廟 再連走流水響、鶴藪水塘

【西環】堅尼地城起步登西高山 行港島徑再落香港仔水塘

【塔門】西貢黃石碼頭出發 暢遊香港後花園看浪漫日落

【上水】香港小桂林流水響水塘 兼看舊沙頭角支線火車站

3. 大埔滘自然護理區

在這個面積達四百六十公頃的植林山谷區域，有全港最茂盛和最完整的次生林。除了有二十年代種植的松樹、白千層、紅膠木等外來品種外，更混雜生長了不少的本地樹種如樟、榕、柯樹等，針葉林和闊葉林交錯生長，生物多樣性特別高。樹林由大埔道的集水區開始一直伸延至西南面海拔六百多米高的草山山頂處，為學習植物的最佳地點。

設施：傳意牌、遊玩設施、野餐地點、洗手間。

交通資料

起點：乘搭九巴72號（於港鐵太和、沙田、大圍或荔枝角站上車）、72A號（於港鐵大圍站上車）、73A號（於愉翠苑上車）、74A號（於港鐵鑽石山站上車）或專線小巴28K號（於港鐵大埔墟站上車），於松仔園站下車。由港鐵大埔墟站乘的士約20元。

終點：沿大埔滘林道步行回松仔園站乘搭公共交通工具離開。

大埔滘自然教育徑路線資料（野外動向網頁截圖）

行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略

立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊

建議放入背囊的行山裝備（按圖放大）：

+ 14 + 13 + 12

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大埔滘自然教育徑】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！