【足總盃】艾華頓玩謝飛馬後防　東方大派5蛋輕鬆晉級

足總盃今日（21日）於將軍澳運動場進行首場準決賽，由東方龍獅跟香港飛馬爭逐決賽入場券。最終東方在艾華頓交出兩入球兩助攻下，輕鬆以5：0淘汰飛馬，相隔5年後再次勇闖足總盃決賽。而比賽中後途出現小插曲，飛馬中鋒陳肇麒因跟球證爭論而爆出金句。

近3戰全勝東方今仗盡用4名外援名額，也派出基頓、迪高及辛祖3位入籍兵；李嘉耀因傷缺陣下由曾錦濤任右閘，但陣容仍頗強。飛馬因借將慕沙未能倒戈，前線由復出的大衛拉菲爾與艾華兩翼側擊，加上中鋒佐佐木周，以防守反擊為主。

東方中場黃威（左）跟飛馬左後衛陳柏衡短兵相接。（袁志浩攝）

東方左閘翟廷峯（右）面對艾華挑戰仍表現落力，是球隊保持不失球的功臣之一。（袁志浩攝）

辛祖閃電開紀錄 東方半場領先

東方開賽僅4分鐘就撕破飛馬防線，艾華頓右路地波傳中，禁區內的辛祖控定後快腳一射，皮球被梁興傑改變方向下仍入網成1：0。飛馬上半場也不乏扳平良機，15分鐘黃俊皓門前快射遭擋走；27分鐘大衛拉菲爾遠射亦告越楣而去。

換邊後戰至55分鐘，艾華頓右路突破傳中，飛馬守衛因犯手球被罰12碼，極刑由艾華頓親自操刀射入，擴大優勢至2：0。70分鐘這位巴西翼鋒再開出左路角球，由伏兵門前的辛祖頂成3：0。

辛祖（左）火速為東方打開紀錄，奠下大勝基礎。（袁志浩攝）

艾華頓（右）憑一己之力玩弄飛馬防線，個人取得兩入球兩助攻。（袁志浩攝）

兩度被無理吹罰 陳肇麒難忍怒火

飛馬下半場換入前鋒陳肇麒加強攻力，惟此子兩度因執法尺度跟球證庾建峯爭論，先有佐佐木周跳頂後遭吹罰，陳肇麒認為隊友並沒犯規，向球證道：「雙手都冇撳人，依家唔係打羽毛球，咁都吹？」佐佐木周及後再因搶球跟敵軍碰撞，球證再次判罰飛馬，陳肇麒上前稱：「我哋踢走個波先，點會畀牌我哋？」不過，球證庾建峯僅勸籲陳肇麒「走開」，並沒有出示黃牌警告。

東方憑基頓於86分鐘接應利馬的角球頂入，加上艾華頓完場前右路崎角位妙射世界波得手，最終在艾華頓個人貢獻兩入球兩助攻下，以5：0大破飛馬，自2014至2015年球季後再度殺入足總盃決賽，將於5月31日跟富力R&F或和富大埔爭冠。