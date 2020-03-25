【東京奧運．評論】引發後續問題史無前例　延期後留下6點疑問　

國際奧委會及日本政府昨日達成協議，雙方同意2020東京奧運延期，不遲於2021年夏天舉行，仍保留「2020奧運」的名字，同時聖火亦留在日本。奧運延期，相信令不少運動員放下心頭大石，但這個決定帶來更多未解疑問。

1.東京奧運延期到幾時？

官方講法是不遲於2021年夏天舉行，外界猜測最大可能是順延一年，在明年夏天上演。不過，國際奧委會主席巴赫表示，昨晚沒有跟日本首相安倍晉三談論延期後的新日期，他指奧運是一項非常複雜的盛事活動，他們難以在一次電話會談中決定所有東西。再者，疫情仍然在歐美大爆發，未有短期內平息的跡象，在這個時候決定改期的日期也是言之尚早。

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確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：

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日本首相安倍晉三昨日表示，與國際奧委會主席巴赫達成協議，今屆奧運可以延期。（Getty Images）

2.對其他比賽有什麼影響？

奧運會是全球最大型的體育運動盛事，其他大部分比賽都會讓路，避免與奧運撞期，但若果奧運改期的話，新日期可能與其他原定舉行的比賽撞期，引發連鎖效應，令到全球體育比賽的改期潮。

部分項目的世界錦標賽只會在非奧運年舉行，例如羽毛球世錦賽向來在夏天舉行，今年避開奧運沒有賽事，但如果奧運改至明年夏天的話，就會跟原定2021年的世錦賽撞期。體操世錦賽也是避開奧運年舉行，而田徑世錦賽及游泳池世錦賽則是逢單數年舉行，若果東京奧運改於明年舉行，這些世錦賽會怎麼辦？

另外，中國四川明年8月舉行世界大學生運動會，而4年一度的全運會也是原定明年舉行，如果奧運延期到明年夏天的話，肯定對這兩個運動會有影響，勢必改期。

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2020東京奧運最遲會在2021年夏天舉行。（Getty Images）

3. 對什麼運動員影響最大？

對年紀大的運動員有明顯影響，不少運動員都視奧運為一個完美的句號，希望戰罷奧運後退役，但奧運延期的話，肯定打亂他們退役的計劃。對於很多項目而言，年過30年，運動水平逐漸下降，延多一年，水平就很可能跌多一年。

奧運6金得主、34歲的美國跑手菲歷斯（Allyson Felix）能否再投入多一年訓練，保持到現有水平？又舉例說，美國泳手洛捷迪（Ryan Lochte）35歲，很可能成為美國泳隊最老的隊員，他又能否維持水平到明年？對於中國女排，顏妮、丁霞等老將可能在明年下滑，其中顏妮已經33歲，隊內未有其他副攻可以追上她的水平。

對於一班瀕臨退役的運動員來說，奧運延期一年的話，分分鐘將他們光榮退役的預算變成黯然落幕。

不過，對一些運動員而言，奧運延期則是個上天賜予的禮物，例如日本羽毛球手桃田賢斗，他在今年初遇上車禍，之後接受眼部手術，就算按預期在5月康復，也不必有足夠狀態在奧運爭奪獎牌，如今奧運延期，變相為桃田爭取更多時間回復狀態。

里約奧運女子現代五項冠軍艾絲波寶薛圖（Chloe Esposito）今年1月宣布懷孕，放棄今夏衛冕，但若果奧運延期一年的話，說不定她可以趕及產子後復出。

上屆奧運是2016年的里約奧運。（Getty Images）

4. 有年齡限制的項目怎麼辦？

在奧運，男子足球項目有年齡限制，每隊主要由23歲或以下球員組成，只准有3名超齡球員，例如今屆東京奧運，列明球員要在1997年1月1日或之後出生。若奧運延期一年，很多本身今年23歲的球員，到明年就變24歲超齡，所以有意見認為，奧運延期一年的話，男足的年齡規限亦應該改為24歲或以下。

澳洲國家隊及奧運隊教練格拉咸阿諾特（Graham Arnold）表示，已經向澳洲奧委會主席反映，他說：「一定要將男足年齡限制改為24歲，這樣才能讓那些協助球隊出線的球員，有機會參與奧運。我覺得這種做法很公平。我認為奧委會及國際足協會討論這個問題，我希望所有在外圍有份出力的人，都可以參與奧運。」

此外，奧運體操比賽設年齡下限，要夠16歲才能參賽，若果今年只是15歲而到明年剛好16歲的體操運動員，能否參與2021年舉行的2020東京奧運呢？相信奧委會還要處理這個問題。

日本會暫停聖火傳遞，而聖火會留在日本。（Getty Images）

5. 奧運資格怎樣安排？

這個是很多運動員關心的問題，據美國傳媒《ESPN》報道，目前有76名美國運動員得到奧運資格，而在上周一個視像會議中，運動員紛紛提問題，希望知道已獲得奧運資格能否帶到明年。據消息指，美國奧委會的領導層告訴運動員，相信已得資格的運動員可以參加延期的奧運，但他們不會公開發布這個消息。美國奧委會秘書長Sarah Hirshland周二在公開信中提到：「我都希望大家每條問題都有答案，但現實是，目前發生的狀況是史無前例的。」

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港隊東京奧運資格（按圖放大）：

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1984年的洛杉磯奧運，改變了外界對主辦奧運的看法，原來辦奧運是可以賺錢的。（Getty Images）

6. 長遠而言，會否減低主辦奧運的吸引力？

近30年來，每大城市搶奪奧運主辦權，因為辦奧運可以振興經濟，還能宣揚國威。不過，奧運並非永遠只賺不蝕，在1984年前，辦奧運不是什麼光彩的事，國際奧委會很難找到人舉辦；在那年的洛杉磯奧運，國際奧委會更向洛杉磯承諾會補償主辦城市的損失。

不過，洛杉磯靠急升的轉播收入，加上商業贊助，賺得2.15億美元，令奧運變成一門有利可圖的生意。之後，奧運轉播費拾級而上，商業贊助愈來愈多，但今屆奧運一波三折，受疫情影響，究竟這屆奧運的收益會否大減？甚至會不會蝕大錢呢？

其實，主辦奧運的吸引力，近年已有下降跡象，據《奧運的詛咒》一書的內容，2004年奧運有12個城市申辦，候選城市有5個；2008年奧運有10個城市申辦，到2012年跌到9個，2016年再跌到7個，到今屆奧運只有5個申辦城市，而進入最後投票階段的只有3個。

2024年奧運的競爭情況更冷淡，最初5個城市入紙申辦，但有3個城市先後退出，只餘巴黎及洛杉磯。最後，國際奧委會不用投票，索性「分豬肉」，分別由兩城得2024及2028年的主辦權。在申辦奧運熱潮逐步減退的大勢下，加上東京奧運的一波三折，會不會令未來奧運主辦權無人爭？