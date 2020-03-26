【東京奧運】日本櫻花奧運？　國際奧委會主席考慮改期2021年春季

經過多番爭論，東京奧運受到新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響，終未能在今年夏天舉行，將會是現代奧運124年歷史以來首次延期。 東京奧運需要延期，不論國際奧委會（International Olympic Committee，簡稱IOC）及東京奧組委亦面對「重新度期」這個重大的挑戰，不過對喜歡到日本旅遊的朋友來說，說不定是個意想不到的喜訊。

由國際奧委會在周一（23日）首度透露東京奧運延期的可能性，在不足48小時內跟日本首相安倍晉三協議基本確定押後，爭論已久的問題暫告一段落。惟將一切推倒重來，由重新「度期」到落實執行均要面對重重挑戰。

IOC主席巴赫解釋，東京奧運需延期的背後原因，最主要是因為疫情在近日在全球各地極速蔓延，例如在非洲及南美洲等地的確診個案亦在短時間內增加，基於運動員及所有參與人士的健康着想，東京奧運及殘奧決定延期。

IOC主席巴赫為東京奧運延期解釋背後原因。（路透社）

東京奧運終告延期，奧運聖火將在日本燃燒至2021年。（Getty Images）

在東京奧運需要延期後，不論IOC及東京奧組委等多個單位，將面對更多的挑戰。在現代奧運的124年歷史中，夏季奧運曾經3屆因戰爭而取消，但因疫症而延期是首次，巴赫以一副巨大的拼圖來比喻本屆奧運。

「奧運會是世界上最繁複的賽事，當決定延期後，我們需要面對一個又一個的挑戰，因為這次史上首度延期，我們並沒有任何先例參考，所以我們已開展有關工作。奧運延期是一副巨大的拼圖，每個部分一環扣一環，不論IOC、東京奧組委、日本政府及其他不同的持分者，希望靠大家的努力，使本屆東京奧運取得空前的成功。」

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IOC主席：不應限制夏季月份

對於奧運延期，外界一直解讀為「延期一年」，即是改為在2021年7月上演。巴赫再次說出，東京奧運希望最遲會在2021年夏天上演，但今次表明，「這不並局限於夏季月份，包括2021年夏季在內均在考慮之列」，並指出，希望當疫情過去，盡快重新舉行奧運會。

如此一來，即是說東京奧運最快有可能在2021年春季便能夠上演。那正好是日本最著名的櫻花季節，如果奧運會改期至櫻花盛放期間舉行，無論對旅客和運動員相信均會是個難忘的體驗，而日本各界因東京奧運改期損失慘重，奧運若改期至櫻花滿開的旅遊旺季，說不定可彌補損失。

巴赫重申，即使在現時充滿變數的環境下，東京奧運必定舉行，畢竟奧運會對不少運動員的意義重大，他並不希望奪去運動員的「奧運夢」。同時，他冀望各界齊心協力下，令本屆奧運最終可以順利進行，並以奧運的聖火為這段黑暗時期重燃光明。

東京奧運在多番爭論下延期，不過隨之而來的工作亦是對各個單位的一大挑戰。（Getty Images）

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