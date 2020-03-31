【足球熱話】基亞利殊知衰拍片認錯　「到朋友家作客是不智決定」

「錯就要認，打就要企定！」 上周六才呼籲民眾留在家中抗疫的阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish），一日後即被發現疑似在友人家中狂歡，穿着「鴛鴦拖鞋」在街上，自打嘴巴，還涉嫌醉駕撞到其他車輛。 基亞利殊及後在社交網站就事件致歉，卻避而不談車禍是否與他有關。

英國新冠肺炎疫情日趨嚴峻，不少英超球星紛紛拍片呼籲市民留在家中避疫，維拉隊長基亞利殊亦在周六（28日）在社交平台上載影片作出呼籲。

不過他卻未有以身作則，當晚他旋即疑似出現在友人的家門外，並捲入一宗車禍當中。有關照片周日（29日）在網上瘋傳，有傳球會高層急欲尋人，要求他作出解釋。

維拉隊長基亞利殊今季表現出眾，在來季大有機會離隊他投。（資料圖片／Getty Images）

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自知闖下大禍，事件曝光後基亞利殊在社交網站中上載一條道歉影片，「我對周末發生的事情感到無地自容。事緣我收到朋友的邀請到他家中作客，而我卻愚蠢地答應，這明顯是個不智的決定。」

他希望其他人不要重覆他的過錯，「我希望大家從我的教訓中學習，不要重蹈我的覆轍，繼續留在家中抗疫。我希望各位接受我的道歉，我深明這是一段十分艱難的時間，但大家也要繼續堅持下去，保持身體健康。」

在基亞利殊近一分鐘的片段中，隻字不提車禍一事，而英國西米德蘭茲郡的警方表明，正在調查事件是否與基亞利殊有關。

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基亞利殊在友人家門外的照片在網上瘋傳。（Twitter截圖）

基亞利殊盛傳是曼聯今夏轉會目標之一，英國傳媒表示曼聯正密切留意事件，未知會否影響他加盟紅魔鬼的可能性。

曼聯主帥蘇斯克查向來十分講求紀律，基亞利殊今次惹禍，卻進一步鞏固其場外「爛玩」的形象。

十分重視軍紀的蘇斯克查，未知基亞利殊此事會否影響他的印象。（資料圖片／Getty Images）

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