【英超】軒達臣牽頭球員抗疫基金成立　無分敵我連曼聯隊長也力撐

英超球隊利物浦隊長佐敦軒達臣早前聯合其餘19支英超球隊隊長，合力籌組抗疫基金，為對抗疫情出一分力。名為「#PlayersTogether」的抗疫基金在今日（9日）宣布正式基金，希望為英國所有受疫情影響的人士提供經濟支援。

英國受新冠肺炎疫情影響下，不少球會陷入財政危機，英超球會般尼更宣稱面臨破產。不少球會為節流，向一眾非競賽的職員「開刀」，向他們提出放無薪假及減薪等方案。

正當一眾高薪的英超球星被批評未有伸出援手下，利物浦隊長佐敦軒達臣已默默地與其餘19支英超球隊的隊長聯絡，商議籌組「英超抗疫基金」。該名紅軍隊長在今日透過個人Twitter發布聲明，以「#PlayersTogether」為名的基金正式成立，與慈善組織「NHSCT」（National Health Service Charities Together）合作，向一眾英國受疫情影響的人士伸出援手。

利物浦隊長秘密籌組抗疫基金 堅持低調全因一個原因

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#PlayersTogether在得到一眾英超球員的支持下順利籌組，望為英國抗疫出一分力。（Twitter截圖）

在利物浦隊長佐敦軒達臣的號召下，反應十分熱烈。（資料圖片／Getty Images）

「#PlayersTogether」在得到大量的英超球員支持順利籌組，並希望以這一筆金錢助英國度過這個難關，「這個基金成立的目的是希望以經濟援助方式，協助疫情下有需要的人，以及一眾英國的前線醫護人員。

這個基金由各支球隊的球員合力籌組，希望以眾人的能量聯手為擊退疫情出一分力。」當佐敦軒達臣在社交網站公布消息後，一如組織強調「無分任何球隊或聯賽，所有足球員一起抗疫」的訊息，熱刺隊長哈利卡尼（Harry Kane）、曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）等一眾球星亦有轉發，對這個行動表示支持。

軒達臣在Twitter率先公布消息：

根據英國《衛報》消息指，這個基金將由佐敦軒達臣、曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）、韋斯咸隊長馬克盧保（Mark Noble）及屈福特隊長甸尼（Troy Deeney）共同管理，並希望在短時間內籌得400萬英鎊以上的善款。

早前曾批評一眾英超球星的英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock），在得悉抗疫基金成立後，特意在社交網站上表揚球星們的善舉，並指出：「你們有盡自己本份」。

曾批評一眾英超球星的英國衛生大臣夏國賢歡迎基金成立：

Warmly welcome this big-hearted decision from so many Premier League footballers to create #PlayersTogether to support NHS Charities. You are playing your part. pic.twitter.com/JGukLwRWJh — Matt Hancock (@MattHancock) April 8, 2020

球星愛心抗疫

英國衛生大臣夏國賢早前批評英超球星人工極高，卻未為抗疫盡一分力。不過這個由軒達臣牽頭的抗疫基金，早在多個星期前已開始籌備，而且各隊球員用自己的方式，為球隊身處的社區出力。

例如利物浦球員承諾在英超停擺期間，為當地多家食物銀行提供足夠食物，左閘羅拔臣更送暖到家鄉，以無名氏身份付出巨額資助蘇格蘭多家食物銀行。曼聯隊長哈利馬古尼發起，要求隊中所有球員捐出三成人工，支持曼徹斯特市的醫院，並取得全隊所有球員一致同意，那相當於350萬英鎊。

球星差不多個個出錢出力，網民和政客似乎終於願意放過他們。有網民更希望繼續借助夏國賢「發炮」，紛紛留言向他施壓：「我們都在等待你向其他億萬富豪施壓」。

網民留言要求夏國賢向富豪開刀。（Twitter）

一同對抗疫情的英超隊長們：