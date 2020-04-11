【英超】奧巴美揚被勸離開阿仙奴　細數英超時代歷任隊長的命運

「奧巴美揚是個世界級球員，但他在阿仙奴未能贏得任何錦標。」加蓬足總會長指，奧巴美揚值得更好，建議該名阿仙奴隊長離隊他投。 兵工廠在英超年代中，為數不少球員被委任當隊長後，因為沒有錦標而轉投其他球隊，難道這是阿仙奴的隊長魔咒？

阿仙奴隊長﹑加蓬籍尖刀奧巴美揚近期不時傳出離隊，巴塞隆拿亦對這名射手甚具興趣，是轉會市場的「搶手貨」之一，阿仙奴主帥阿迪達曾經開腔挽留奧巴美揚。

阿仙奴奧巴美揚隔離不停操 回應5000萬英鎊轉投巴塞傳聞

奧巴美揚的前途被受注目，主帥阿迪達早前亦開腔希望挽留他。（資料圖片／Getty Images）

奧巴美揚在今季聯賽攻入17個入球，是阿仙奴前線不可多得的主力，但加蓬足總會長Jean-Pierre Mounguengui卻對奧巴美揚的未來發展有意見，該名足總會長向ESPN表示，奧巴美揚應轉投有力爭標的球會。

「奧巴美揚是個世界級的射手，他絕對有能力在任何球隊立足，我認為他應轉投世界頂級的球會。奧巴美揚在阿仙奴未能贏得任何最要錦標，我認為兵工廠的野心不足，而所有加蓬人民亦希望看到他在頂級球會中掛靴。」

奧巴美揚今季在聯賽攻入17個入球，是球隊的首席射手。（資料圖片／Getty Images）

若果奧巴美揚最終決定離隊的話，阿仙奴的隊長臂章就如被一個離隊魔咒纏繞着。阿仙奴在英超年代多任隊長如亨利﹑法比加斯及尹佩斯等，紛紛因為沒有錦標賽而最終離隊收場。近年阿仙奴逐漸委任中後場球員當隊長，正如現任主帥阿迪達及梅迪薩卡同在兵工廠掛靴。

阿仙奴英超年代歷任隊長的命運：

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