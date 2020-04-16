【足球轉會】曼聯引入費南迪斯大成功　蘇斯克查今夏14個心儀收購

冬季轉會窗轉投曼聯的波基斯費南迪斯，雖然僅為紅魔鬼上陣數仗，表現已大獲好評，被譽為曼聯近年最成功的收購。 曼聯主帥蘇斯克查當然希望在未來轉會窗再下一城，根據英國《倫敦標準晚報》稱，蘇斯克查有一張長達14人的心儀收購名單，當中包括多個跟紅魔扯上關係的新紮球星。

蘇斯克查帶領曼聯經歷過3個轉會窗，成功引入波基斯費南迪斯、恩哈路及馬古尼等球員，同時賣走盧卡古、艾舒利楊格等，騰出空間讓他實行換血大計。

蘇斯克查球員交易神操作 3個轉會窗率曼聯重回正軌

在「般奴」的成功例子下，蘇斯克查在轉會市場更野心勃勃，《倫敦標準晚報》駐曼徹斯特的特派記者 James Robson，列出蘇帥長達14人的目標收購名單，他們以中前場球員為主，大部分都是年輕而充滿活力，似乎有意繼續令紅魔年輕化。

波基斯費南迪斯必定是蘇斯克查的成功收購之一，他在今夏當然希望繼續擴軍。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查的14人名單（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

蘇斯克查的14個心儀收購人選中，包括早已傳聞已久的查頓辛祖、基亞利殊及英冠球隊伯明翰小將祖迪比寜咸（Jude Bellingham）。曼聯在「查頓辛祖爭奪戰」中，據悉依然在領先位置，有望擊敗其他歐洲豪門。

早前被拍攝到出現在曼聯訓練基地的伯明翰「神童」祖迪比寜咸，相信今夏將以2500萬英鎊引進曼聯。祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特亦是他的獵物之一，早前曾經傳出以保羅普巴與該名年輕中堅交換，鞏固曼聯的防線實力。

名單中亦有不少出人意表的名字，例如紐卡素的桑恩史達夫（Sean Longstaff）及韋斯咸的迪格蘭賴斯（Declan Rice）。

球員轉會涉及很多不同因素，即使曼聯財雄勢大，亦難以在一個轉會窗中羅致名單中所有球員，但相信有幾個來季確實大有機會改披曼聯球衣。

多蒙特查頓辛祖IG開Live 網民瘋傳勢必加盟曼聯

曼聯欲收購伯明翰神童 成功挽留華裔血統豪門獵物

曼聯為免人財兩失以普巴作籌碼 有望再投祖雲達斯？

蘇斯克查長達14人的名單，當中包括辛祖及基亞利殊等球員。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查上任後的轉會「神操作」：