【英超】孫興慜完成兵役　海軍「模範生」持槍盡現神射手本色

熱刺前鋒孫興慜趁英超暫停，返回韓國接受三星期軍事訓練，難掩「弗爆」體能，變成「海軍之星」。 韓國海軍把孫興慜當成生招牌，在訓練營結束之際發佈他穿軍服「陀槍」的相片。韓媒報道孫興慜「睇得又打得」，訓練成績全班第一，射擊表現更準得驚人。

孫興慜於上月20日到濟洲島接受約三星期軍事訓練，直至今天結束。連日來只有少數報稱是孫興慜的入營和服役照，全為側面或遮臉相片。韓國海軍Facebook今早「出po」稱考慮國內外都對孫興慜接受軍訓大感興趣，遂在他同意下發佈數幀「兵哥」照。

孫興慜當兵，一副有為青年的樣子。（韓國海軍Facebook）

相中的孫興慜穿上g射擊及學習使用刺刀。他在157名受訓人之中獲編為139號，戰盔的號碼終於正確。

孫興慜早前受訓相片疑似戴錯帽，戰盔編號136跟自身編號不符。（美聯社）

海軍發佈的相片，孫仔戴上正確的戰盔。（韓國海軍Facebook）

根據《韓聯社》報道，孫在是次基礎軍事訓練營接受刀槍、生化及核戰知識，以及急救技術。身為運動員「日夜鍛煉去取勝」，孫興慜的能力未有在疫情之下生疏，盡現才能。他在射擊訓練中10射10中，全部擊中目標，獲得其中一個最佳表現獎「Pilsung Prize」，Plisung是韓國軍隊的口號，意思是「必勝」。孫的157人中成績排第一，亦是5名獲獎學員之一。

俯伏射擊，（韓國海軍Facebook）

孫興慜帶領韓國在2018年亞運男足奪金，得以免除兩年兵役，但須接受基本訓練。他完成訓練後，須於接下來的34個月完成共544小時社會服務。不過，當完兵要重回球場，孫興慜返英後又要先隔離14天，相信會錯過熱刺的一些訓練。

網上流傳一張孫興慜在軍中的近照。（Instagram@footballistkr截圖）

韓國基本軍事訓練概况（按圖放大）

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