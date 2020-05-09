【英超】孫興慜獲戰友大讚暖男無架子　show肌激勵團隊士氣

熱刺球星孫興慜在三周的軍事訓練中，證明自己除了在球場上射術了得，槍法同樣精湛。「孫仔」服役完畢，更獲選為優秀士兵，而一眾軍中的戰友對他有讚無彈，盛讚他絕無球星的架子。

孫興慜趁英超停賽期間，返回韓國濟洲島接受為期三星期的軍事訓練，履行公民責任。根據韓國傳媒報道，該名熱刺球星需要接受刀槍﹑生化及核戰等基礎訓練，而他在射擊訓練更百發百中，在球場外同樣射術精湛，更在軍中排行第一。

孫興慜在周五（8日）完成服役，同時被選為優秀士兵，在結業儀式中獲發證書，及後韓國海軍在官方Facebook發布孫興慜「威水相」，威風十足。根據韓國媒體《News1》報道，孫興慜離開軍營後便立即前往機場返英，再度接受隔離後正式歸隊復操。

孫興慜服役將近尾聲 返英勢成「最多隔離男」

孫興慜完成兵役 海軍「模範生」持槍盡現神射手本色

孫興慜完成三星期軍事訓練，更獲選為優秀士兵。（韓國海軍Facebook）

「兵哥」孫興慜的軍中生活：

+ 4 + 3 + 2

在軍營外不少球迷等候孫興慜，可惜無緣看到「孫仔」的真身，不如一眾與孫興慜一同服役的戰友般幸運。他們在離開軍營後對該名「星級軍人」讚不絕口，展示多張大合照，並透露孫興慜在軍中的生活毫無架子。

雖然孫興慜在韓國地位崇高，但他在軍中希望戰友將他視為普通人，戰友更高度評價孫興慜，當中有隊友身體不適，孫興慜隨即「暖男」上身，伸出援手及鼓勵對方。孫興慜同樣是軍中的領袖，帶動全隊的士氣，一旦有任何問題亦會挺身而出。除此以外，他亦有風趣的一面，大騷自己的腹肌，與戰友們開玩笑，笑言他們需要更多訓練。

孫興慜在軍事訓練後，已隨即返回英國，接受隔離後歸隊。（資料圖片／Getty Images）

歐洲各大聯賽復賽最新消息：