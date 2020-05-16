【將軍澳行山路線】行完鴨仔山賞白水碗飛瀑　探尋隱世露營灣嬉水

向晴朗的一天進發，一股偏南氣流繼續為廣東沿岸地區帶來炎熱的天氣 。下午新界氣溫普遍上升至33度以上 ，天氣炎熱。「行山龍」山線安排上鴨仔山，下科技大學、白水碗及露營灣浸水，坑口站集合。 （行山日期：2017年6月28日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上天朗氣清，天氣炎熱，與友在坑口「桃園製作」食早餐，早上9時30分在坑口站集合，有14人出席。人齊後上電梯經商場、富寧花園、學校旁樓梯上玉女峰（鴨仔山）。

到頂後沿石級下清水灣道，岔口轉入林徑出大埔仔路，沿路步至科大。科大旁石級路下白水碗沙灘，沿途欣賞百米飛瀑。

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到達白水碗沙灘適時水漲，恰巧農莊有工程，不便阻擋，連忙過橋到碼頭另一面的石灘，接橫山徑到露營灣大休嬉水。休後經苗田迷蹤草場往南圍村，沿車路走出村口搭巴士回牛池灣午膳。

（編按：露營灣非康文署泳灘，沒有救生員，不建議大家游水）

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建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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