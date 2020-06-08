【英超】朗尼談隊長苦與樂　撐堅尼點名轟隊友踢得差

曼聯千禧年代隊長堅尼令對手聞風喪膽，隊友敬畏萬分。朗尼近日在報章撰文談隊長的領導才能，提及加盟曼聯時早聞堅尼的隊長「氣場」，第一課操練已不敢怠慢。 堅尼為「紅魔鬼」立下許多汗馬功勞，卻因為在曼聯官方頻道把隊友「逐個鬧」，一個月後突然離隊。朗尼多年後為堅尼抱不平，直言「鬧得啱」。

朗尼在《星期日泰晤士報》撰文談自己的隊長生涯，不論在曼聯、愛華頓，以至在英格蘭戴上隊長臂章，都如夢想成真，「現在是打比郡隊長，也感到驕傲」。數「紅魔鬼」經典隊長，少不了堅尼，最大功績是1999年達成英超、歐聯、足總盃三冠王。朗尼於2004年8月轉投曼聯時年僅19歲，小朋友面對大隊長，步步為營。朗尼憶起參與曼聯第一課操練，堅尼比領隊費格遜更重要，「我記得第一次練習，只想到『要令他留下印象。不是領隊，是他』」。

並肩作戰一季多，朗尼（中）對堅尼（左）頗為敬重。（Getty Images）

身為隊員的領袖，隊長要懂得指揮、鼓勵，以及批評。堅尼出名火爆，2005年11月突然離隊，除與「費Sir」不和，在曼聯頻道《MUTV》狠批隊友亦是導火線。曼聯於該年10月底作客1：4不敵米杜士堡，該戰養傷的堅尼後來在MUTV一個節目重溫賽事，點名6位隊友「逐個鬧」：

我見過里奧咁樣，又係守得咁差。收12萬鎊周薪，對熱刺踢廿分鐘好波，就以為自己係巨星。 批評里奧費迪南

呢球波可以救到，佢一定救到！ 批評雲達沙

要佢返後救命，佢喺度散步。 批評奧沙

我都唔明蘇格蘭啲人吹奏佢啲乜 批評費查

做後衛佢好懶，抵畀人鬧……條友都唔係返工。 批評基蘭李察臣

佢喺嗰度做乜？周圍吊吊揈好似蕩失路咁，完全唔知自己做乜。 批評阿倫史密夫

曼聯負米杜士堡，全隊被隊長鬧到「趴喺度」，里奧（中）與阿倫史密夫被點名狠批。（Getty Images）

堅尼又批評陣中青年球員以為簽約便大功告成，表現卻不足，「欠了領隊、職員和球迷」。但「大教壞細」，堅尼同時指有些「老鬼」沒有做好領導工作，拖累小將。管理層認為堅尼鬧得太過火，MUTV抽起該段訪問。堅尼在事件後兩星期與會方商議後，獲准離隊，12月轉投蘇超些路迪，不久掛靴。

朗尼（上）認為隊長既要鼓勵隊員，亦要敢於批評。（Getty Images）

朗尼重提舊事，為堅尼抱不平，指他遭外界抹黑。該仗他正選踢足，事後看過堅尼的片段，確沒有「鬧錯」：「他說我們為曼聯上陣，連10碼傳球都做不到，實在不夠好。他說對了。」

朗尼的隊長歲月：

+ 3 + 2

朗尼在撰文中又到談隊長之苦，對內又要對外。隊長是將帥的溝通橋樑，有些時候隊長只能做「醜人」。朗尼說某次隊友要求他跟領隊商討一下，令他為難：「我跟領隊說『唔好意思，阿頭。班手足覺得你啲操練好廢』。」而在疫症肆虐期間，隊長更要隨時現身，為隊友發聲。至於擔任國家隊隊長，更要應付傳媒狙擊：「不是所有記者，都認為你適合當隊長。」

曼聯暫未有任何轉會動作，回顧蘇斯克查上任後的轉會「神操作」：

+ 8 + 7 + 6

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