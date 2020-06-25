【英超】利物浦輕取水晶宮奪冠僅一步之遙　若曼城失分即封王

錦標近了！只需要再贏兩場，便可首度稱霸英超的利物浦，在晏菲路主場4球大勝水晶宮，一旦曼城未能在車路士身上全取3分，紅軍便可一搔30年之癢，再奪英格蘭頂級聯賽冠軍。

2013/14球季倒數第2輪英超聯賽，當時利物浦被水晶宮連追3球逼和，斷送捧盃的機會。6年後，利物浦只要在英超重開後，再取6分便任務完成，提早封王，爭標路上再度遇上水晶宮，紅軍未有重蹈當年的覆轍。

利物浦30年爭冠路 謝拉特一跌揪心 最高分亞軍預告收成

利物浦輕取水晶宮，而英超錦標亦即將到手。（路透社）

英超周三深夜賽果（按圖放大）：

上輪與愛華頓互無紀錄的利物浦，今仗返回主場晏菲路特別醒神，全場攻勢一浪接一浪，合共製造21次射門，相反客軍水晶宮主將韋費特沙夏在上半場早段傷出，全隊僅錄得3次不命中目標的射門，全場更未嘗在紅軍禁區內觸球。

紅軍在上半場中段打開紀錄，阿歷山大阿諾特一記招牌罰球彎過人牆入網，在23分鐘掀起大勝的序幕。沙拿在完半場前接應法賓奴長傳，近門輕鬆射成2：0。交出助攻的法賓奴，在下半場轟出一記世界波，禁區外的勁射使水晶宮門將軒尼斯欲救無從，擴大領先紀錄至3球。沙拿及後交出助攻造就沙迪奧文尼射入「埋齋」一球，結果利物浦4球大破水晶宮。

利物浦今仗4名入球功臣：

利物浦早在季中已有明顯的優勢，如今兩仗拿下4分，以86分高踞榜首，與次席的曼城拉開23分差距，倘若曼城今晚深夜未能在史丹福橋報捷的話，利物浦便可提早7輪聯賽封王。

利物浦主帥高普在賽後稱今仗是奪冠的重要一步，該名德國教頭表示將觀看曼城對車路士的賽事，除了見證球隊可否即時封王外，更同時備戰下周大戰，一舉兩得，「球隊今仗發揮極佳，展示出對勝利的決心，即使大幅領先下仍希望再取入球，今場勝仗對我們十分重要。我會觀看明晚曼城對車路士的賽事，因為我們下周的對手是曼城，這是我的工作。」

英超第31輪焦點賽事由車路士主場惡鬥曼城。（01美術製圖）

英超第32輪直播賽程：