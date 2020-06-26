【西甲】武磊完場前錯失黃金追平機會　愛斯賓奴落敗護級形勢危急

中國前鋒武磊完場前錯失大好機會，射中對方門將祖爾盧保斯，令到愛斯賓奴作客以0：1不敵貝迪斯，以24分排榜尾，護級形勢水深火熱。

當地時間昨晚（6月25日）的西甲，愛斯賓奴作客貝迪斯，中國射手武磊先列後備。貝迪斯在下半場初段的48分鐘靠馬斯巴查建功領先，之後愛斯賓奴在56分鐘換入武磊，加強攻力。

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89分鐘，武磊獲得一個黃金機會，當時愛斯賓奴的19歲小將美拿美特（Nico Melamed）從左路推入禁區，貝迪斯後衛的注意力都在美拿美特身上，門將祖爾盧保斯亦移步到那邊封位。

武磊失機逐格睇：

美拿美特並不貪功，傳中予後柱無人看管的武磊。武磊面對大半個空門，祖爾盧保斯連忙移步飛撲，希望盡人事。結果，武磊一射，被祖爾盧保斯撲到。最終，愛斯賓奴無法追和，以0：1不敵貝迪斯。愛斯賓奴輸波後31戰得24分排榜尾，離尾4的護級安全區已有8分之差，形勢水深火熱，他們之後還要對皇家馬德里及巴塞隆拿。

武磊門前失機片段：

La que ha fallado Wu Leí madre mía🤦🤦

pic.twitter.com/ryMQecaiHq — HectorTudela (@hector_tudela) June 25, 2020

西班牙及內地的輿論皆認為武磊錯失了一個必入機會，例如西班牙《每日體育報》給武磊並列全隊最低的3分，並形容他「做出了最糟糕的選擇，把球踢向了門將方向。錯過這個入球讓愛斯賓奴丟掉一分」。

西班牙《阿斯報》則稱：「這次失誤簡直莫名其妙，而且後果極其嚴重。這個攻門射入比射失容易得多。對於護級水深火熱的愛斯賓奴而言，這次失誤可能是致命性的。」

武磊今場後備上陣，未能建功。（資料圖片/Getty Images）

在內地方面，「武磊空門不進」登上微博熱搜榜，引起網民熱議，有人認為武磊這球處理得差，有人認為這就是武磊的水平，毫不驚訝；亦有人認為這球並非空門，對方門將移步得快，是祖爾盧保斯撲得好。

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