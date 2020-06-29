【西甲】賓施馬妙絕助攻助皇馬小勝愛斯賓奴　武磊大活躍無助搶分

爭標勁敵巴塞隆拿再度失分，是皇家馬德里「名正言順」登上榜首的大好機會，今仗作客武磊在陣的愛斯賓奴，「銀河艦隊」未有錯失良機，由卡斯米路一箭定江山，在聯賽榜以兩分反超前巴塞。

西甲兩大勁旅皇家馬德里及巴塞隆拿，在今季再度為爭奪西甲錦標鬥到最後，但巴塞在球季重開後連番失分，加上與皇馬的對賽成績輸蝕，基本上沒有失分空間，但他們在上輪聯賽被切爾達迫和2：2，再度痛失兩分，進一步失去爭標的主動權。

切爾達隊長精彩罰球射破巴塞 曾是利物浦災難級收購

美斯帶領的巴塞隆拿再度失分，爭標形勢變得被動。（路透社）

及後出戰的皇馬，在今輪聯賽面對榜末的愛斯賓奴，中國尖刀武磊繼續擔任正選，曾經攻破巴塞大門的「武球王」，今仗力爭在另一支傳統勁旅身上取得入球。被中國傳媒形容為表現活躍的武磊，在上半場曾經試射及助攻隊友，但未能先開紀錄，而武磊在57分鐘被調離場。

中國傳媒評武磊今仗表現活躍，惟無助球隊成功搶分。（AP）

皇馬的賓施馬及夏薩特在上半場連番攻門同樣無功而還，戰至上半場補時階段，賓施馬接應隊友頭槌二傳入楔，在禁區內被對手緊纏下，出其不意地以後踭傳球並穿過對手的「大細龍門」，卡斯米路腹至心靈地衝前接應鏟射破網，攻入全場唯一入球，結果一球小勝愛斯賓奴，暫時以71分高踞榜首，兩分領先巴塞隆拿；力爭護級的愛斯賓奴則以24分續列榜末。

賓施馬被對手緊纏下，使出後腳傳球造就卡斯米路建功。（路透社）

賓施馬妙絕助攻逐格睇（按圖放大）：

Benzema is actually the best player in La Liga man. pic.twitter.com/swdjgBmcFb — Jay 🌧 (@Jay_RMA) June 28, 2020

為皇馬射入奠勝一球的卡斯米路，賽後指入球的功勞應歸功於賓施馬，「我與賓施馬『夾慣夾熟』，我清楚他的質素，我知道他可以交出這些助攻，而我亦早有準備，所以賓施馬才是這個入球的最大功臣。」

卡斯米路將入球的功勞亦歸功於賓施馬。（路透社）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：