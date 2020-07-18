新冠肺炎｜三患者同於新蒲崗打球疑現乒乓群組　評估九大運動風險

7月18日之新冠肺炎確診個案新增64宗，當中60宗為本地感染，累計1778宗，超越2003年本地感染沙士個案。 新增64宗個案中，第1738號及第1747號患者，曾與1635號患者於捷菁乒乓球體育中心打波，疑似出現「乒乓群組」。

捷菁乒乓球體育中心位於新蒲崗，據球會Facebook專頁資料，中心由前港隊代表兼釜山亞運混雙金牌張鈺，擔任技術總監。

球會今日於Facebook發帖，表示已於7月16日以日本光觸媒納米銀全面消毒，「乾透後會形成抗菌塗層，持續殺菌」；至於其他乒乓球用品，包括乒乓球、球袋、球網等，則使用滴露消毒藥水全面清洗。

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第三波新冠肺炎疫情依然嚴重，截至今日（7月18日）下午4時，新增64宗確診，60宗為本地感染，4宗為輸入個案，另有60多名初步確診者等待最終結果。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生坦言，「今日特別多個案」，但對於疑似乒乓群組則表示：「暫時不能定性打乒乓球引起，可能他們在『球聚』時曾聊天及進食，打球時也未必戴口罩。同場與相關患者曾密切接觸的，我們才會列為密切接觸者去追蹤，其他同場打球人士則暫時不列作密切接觸。」

前香港乒乓球隊主將張鈺，圖為他出戰2006多哈亞運。（Getty Images）

張鈺（中）是前香港乒乓球隊主將，曾在2002釜山亞運伙拍帖雅娜勇奪混雙金牌；圖為他於2006多哈亞運與高禮澤（左起）、李靜、梁柱恩及謝嘉俊摘下男團銅牌。（Getty Images）

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