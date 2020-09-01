新冠肺炎｜疫情再來襲　大衛施華報到後確診　迪馬利亞疑度假染疫

縱然歐洲各大聯賽在新冠肺炎陰霾下，以閉門形式復賽，疫情依然未遏止，繼普巴及比真歷後，再有球星染疫。剛從曼城轉會至西甲皇家蘇斯達的大衛施華確診，摩納哥傳媒指迪馬利亞疑似在度假時不幸染疫。

新冠肺炎疫情席捲全球，經歷停賽後，歐聯及歐霸賽事早前順利結束，不一樣的球季終告一段落。各大聯賽比賽期間，紛紛訂立衛生措施，減少職球員染疫的風險。

正當歐洲球壇在疫情下的新常態準備新球季，如今卻有機會迎來另一輪疫情，繼普巴﹑尼當比利及比真歷等球員先後確診患病，再有球星染疫。

法國中場保羅普巴確診 需隔離至康復方可重返曼聯

巴塞新兵比真歷確診新冠肺炎 需家居隔離15日延遲歸隊

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

+ 35 + 35 + 35

剛從曼城轉投西甲皇家蘇斯達的大衛施華，球會宣布該名34歲的新兵在病毒測試中呈陽性反應。施華未有出現任何病徵，並已接受自我隔離。

甫加盟皇家蘇斯達的大衛施華，球會宣布他確診染新冠肺炎。（皇蘇Twitter截圖）

大衛施華4度英超奪冠：

戰畢歐聯不久，法甲已在8月底開季，在決賽落敗的巴黎聖日耳門獲賽會豁免，押後至9月中戰新球季首場聯賽，不少球員好好把握短暫的暑假，到歐洲的度假勝地好好「叉電」。

巴黎聖日耳門官方網站公布兩名球員懷疑染新冠肺炎，卻未有公開球員名字。摩納哥傳媒《RMC Sport》消息指，PSG的迪馬利亞與同鄉隊友柏利迪斯（Leandro Paredes）一同赴西班牙伊維薩島（Ibiza）放假後染疫。

PSG官方網站指隊中兩人染疫，外界盛傳是迪馬利亞及同鄉柏利迪斯。（資料圖片／Getty Images）

另外，巴黎聖日耳門在歐聯8強的對手阿特蘭大，隊中同樣發現3名球員確診，3人同樣沒有病徵並接受隔離，而阿特蘭大未有受影響，其餘球員如常操練，為19日「開咧」的意甲作好準備。