【足球轉會】利物浦中場現危機　韋拿杜姆勢出走　曼聯硬搶堤亞高

利物浦贏得英超冠軍後，只買入森美卡斯一人作為左閘羅拔臣替補，其餘人選只聞樓梯響，看似「無限接近」的拜仁中場堤亞高艾簡達拿，甚至未埋枱傾。 球迷最不願見到一幕或許真的會成為事實：最新消息指，紅軍中場韋拿杜姆已跟巴塞隆拿達成協議，他的潛在頭號替代品堤亞高，亦正被宿敵曼聯搶先一步。

韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）跟利物浦合約將於2021年6月屆滿，球會一直希望跟這個荷蘭中場球星續約，只是雙方一直未能就新合約達成協議。

他是主帥高普愛將之一，也是紅軍中場不可或缺一人，續約希望愈來愈渺茫之際，高普已明言寧願到約滿免費放人，今季也絕對不會賣走他。

近日巴塞隆拿爆發內亂兼易帥，令事情出現新轉折：荷蘭國家隊主帥朗奴高文接掌巴塞隆帥印，盛傳看中多個荷蘭隊愛將，為球隊改革。西班牙《體育報》報道，韋拿杜姆的轉會事宜已發展至接近完成階段，此子已同意巴塞提出的個人條款，只待跟利物浦商討最後「些微細節」云云。

西班牙《體育報》報道，利物浦中場韋拿杜姆已跟巴塞隆拿傾妥轉會條款。（sport.es）

【利物浦中場關鍵先生韋拿杜姆】

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韋拿杜姆筍價投巴塞？

朗奴高文一向欣賞韋拿杜姆，在荷蘭國家隊早已對他委以重任，還全面解放他在紅軍被封印的進攻能力，巴塞有意向他招手絕對不足為奇。《體育報》消息內唯一可疑之處，是轉會費銀碼。

此子是利物浦非賣品，就算只剩一年合約，市場估計這個29歲球星轉會費至少也達到2500萬英鎊或以上，甚至接近3000萬英鎊。可是《體育報》指，巴塞隆拿只會向利物浦付出1500萬歐元，連同其他浮動獎金，總額或超過2000萬歐元（約1800萬英鎊），在紅軍轉會「精明眼」、體育總監米高愛華士（Michael Edwards）坐鎮下，這個價位低得令人不得不對消息有所保留。

【朗奴高文傳聞巴塞點將錄】

中場關鍵先生

韋拿杜姆2015年夏天由PSV燕豪芬轉戰英倫，加盟紐卡素，全季踢足38場個人表現突出，仍不足以阻止球隊降班英冠。利物浦隨即以2500萬英鎊收購，成功由進攻中場改造成全能中場，他奔走全場彷似有用不完的氣力、超強護球能力、聰明的走位和高效戰術執行能力，均令他成為利物浦陣中不可或缺一員。

187次為紅軍上陣攻入19球，入球看似不及在紐卡素和PSV的日子，當中含金量卻極高，往往能在重要比賽取得入球，只有1.75米身高頂上功夫仍極為出色，2018/19球季歐聯四強次回合他後備上陣梅開二度，帶領紅軍絕地反擊巴塞成功，最終第六度封王。

曼聯被指有意搶先利物浦一步，收購堤亞高。（Getty Images）

曼聯截劫利物浦目標

利物浦看似快要失去韋拿杜姆之際，連有意買入的拜仁中場堤亞高艾簡達拿，也有機會被攔途截劫，帶來雙重打擊。

德國《圖片報》消息指，即將以4000萬英鎊簽入阿積士中場雲迪碧克的曼聯，亦有意收購堤亞高艾簡達拿，並已跟對方的經理人接洽。拜仁主帥菲力克表示，自歐聯決賽一戰後未跟堤亞高傾談，指出：「我假設他會離隊。我們目前未再作討論，但我認為他已作出決定。」

利物浦全隊上下均極不希望失去總是笑容滿面的「親切先生」韋拿杜姆，高普多次強調球隊中場「滿員」，紅軍跟拜仁中場堤亞高艾簡達拿一直只停留在互相欣賞階段，只要陣內中場無人離隊，便不會買人作替補。拜仁將堤亞高定價3000萬歐元（約2700萬英鎊），跟利物浦願意付出相距甚遠，令曼聯或有機會乘虛而入。然而一旦真的留不住韋拿杜姆，相信紅軍定必會對堤亞高加倍肉緊，否則來季勢陷入危機。

【今夏已落實轉會】