【行山】了解中暑症狀與處理方法　從路線規劃起預防中暑

1. 什麼是中暑?

夏天時大家經常掛在嘴邊的中暑,其實是一種可以危害性命的熱疾病。中暑的患者體溫上升到攝氏40度或更高(人體正常體溫約攝氏36.5 - 37.5度),並且會出現神經系統變化,例如精神錯亂或神智不清。

在這樣高的體溫下,我們身體內的蛋白質及細胞膜(尤其是大腦)開始被破壞和不能如常運作,進而會導致心肌細胞和血管破裂、器官損壞甚至死亡。故此,遇上懷疑中暑的情況絕對不能掉以輕心。

2. 誰人較容易中暑?

3. 留意徵狀

中暑可以在短時間內發生,但通常在它發生之前其實是有跡可尋的。

以下是一些中暑前會出現的警號:腹部絞痛、肌肉抽筋、噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、筋疲力竭、大量出汗或出汗非常少。

當中暑發生時,你會看見這些與神智有關的明顯徵狀:昏迷/神智不清、易怒、妄想、幻覺、怪異的行為、癲癇發作。

夏天行山必備12件小物(按圖放大):

4. 即時的急救

倘若你或你的同伴出現以上中暑前或中暑的徵狀,首要做的除了報警求助之外,還有現場的急救處理。及時的急救能防止中暑患者的情況繼續惡化下去。

治療中暑有兩大原則:(一)協助患者脫離熱的源頭(二)盡快令患者降溫

(一) 助患者脫離熱的源頭

如患者是清醒的話,你可以將她帶到附近的陰涼處 (例如樹蔭下和涼亭)休息,目的是令患者的體溫不再因為高溫環境而上升。

如患者開始神智不清而未能移動的話,你便需要讓她躺下在地上,並且即場為他製造臨時的陰涼處(可以考慮使用雨傘、地蓆、衣物等)。

值得留意的是,當環境氣溫較高時,地面的熱也有機會增加患者的體溫,所以較理想的做法是利用地蓆隔開患者和地面。

(二)盡快令患者降溫

脫下緊身或不必要的衣服,使皮膚得以散熱。

如患者清醒,而附近剛好有容易到達的水源,將患者置於水中是最佳的降溫方法,因為水比空氣更有效率地降低患者的體溫。使用這個方法需要留意的是,你必須陪同在患者的身邊,確保她的頭部在水面之上並且除去遇溺的風險。

如未能做到水中降溫,可以給患者的全身噴水,並用風扇替她搧涼。

如果有冰袋或冰涼的飲品,可以將其放在患者全身的皮膚之上,以加快降溫速度。

如患者清醒,可以讓她喝含電解質的飲料,以減輕脫水的情況。

5. 減低中暑的機會

考慮自己的體能和熱適應能力,繼而計劃活動的強度和路線。

可揀選較多樹蔭和涼亭的路線,方便在途中休息。

帶備足夠的水,口渴時便要喝(有關行山補水的秘訣,可以參考筆者的另一篇文章:應該要帶幾多水上山? 了解八大行山飲水注意事項)。

避免喝含咖啡因和酒精的飲料,因為這些飲料可能會導致脫水。

穿著淺色、輕便和透氣的衣服,有助皮膚散熱。

避免在一天中最熱的時段進行暴曬而劇烈的運動。

如果你在途中開始感到疲倦、噁心、頭暈或頭痛,而這些徵狀在處理後亦未見好轉,應該考慮撤離。

本文作者攀山者聯盟是一間本地攀山嚮導組織,成員包括中國香港攀山及攀登總會的山藝教練,以及加拿大攀山嚮導協會的頂繩攀岩教練。

參考資料:

Heat Stroke (Hyperthermia)

https://www.health.harvard.edu/a_to_z/heat-stroke-hyperthermia-a-to-z

Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update

https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(18)30199-6/fulltext