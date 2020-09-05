【行山】了解中暑症狀與處理方法　從路線規劃起預防中暑

大熱天時，有人選擇避暑，也有人像筆者一樣會到戶外盡情享受藍天與白雲。無可否認，在炎熱的天氣登山為登山者增加患上中暑和各種熱疾病（heat illness）的風險。如不幸遇上懷疑中暑的情況，我們應該如何應對？

1. 什麼是中暑？

夏天時大家經常掛在嘴邊的中暑，其實是一種可以危害性命的熱疾病。中暑的患者體溫上升到攝氏40度或更高（人體正常體溫約攝氏36.5 - 37.5度），並且會出現神經系統變化，例如精神錯亂或神智不清。

在這樣高的體溫下，我們身體內的蛋白質及細胞膜（尤其是大腦）開始被破壞和不能如常運作，進而會導致心肌細胞和血管破裂、器官損壞甚至死亡。故此，遇上懷疑中暑的情況絕對不能掉以輕心。

夏天行山，補水十分重要。（由作者提供）

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2. 誰人較容易中暑？

– 長時間在高熱（例如高溫、暴曬）的環境下進行吃力的運動 – 老年人及小孩的體溫調控能力較弱，光是高溫環境已經有機會誘發中暑 – 過去曾經中暑或患上其他熱疾病 – 飲水不足導致脫水。脫水去減低出汗速率、增加體力消耗和導致核心溫度升高 – 穿著厚身或笨重的衣物，阻礙身體散熱 – 過重（Overweight）會導致身體產生更多的熱量並減低身體的降溫能力 – 未能適應高溫，例如日常較少於高溫環境活動或是季節轉換 – 睡眠不足可以減低出汗的效率 – 服用會影響出汗或散熱的藥物

處理中暑患者時，可以鬆開他的上衣，用濕毛巾為他降溫。（資料圖片）

3. 留意徵狀

中暑可以在短時間內發生，但通常在它發生之前其實是有跡可尋的。

以下是一些中暑前會出現的警號：腹部絞痛、肌肉抽筋、噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、筋疲力竭、大量出汗或出汗非常少。

當中暑發生時，你會看見這些與神智有關的明顯徵狀：昏迷／神智不清、易怒、妄想、幻覺、怪異的行為、癲癇發作。

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4. 即時的急救

倘若你或你的同伴出現以上中暑前或中暑的徵狀，首要做的除了報警求助之外，還有現場的急救處理。及時的急救能防止中暑患者的情況繼續惡化下去。

治療中暑有兩大原則：（一）協助患者脫離熱的源頭（二）盡快令患者降溫

處理中暑有兩大方向，分別是脫離熱的源點以及降溫。（由作者提供）

（一） 助患者脫離熱的源頭

如患者是清醒的話，你可以將她帶到附近的陰涼處 （例如樹蔭下和涼亭）休息，目的是令患者的體溫不再因為高溫環境而上升。

如患者開始神智不清而未能移動的話，你便需要讓她躺下在地上，並且即場為他製造臨時的陰涼處（可以考慮使用雨傘、地蓆、衣物等）。

值得留意的是，當環境氣溫較高時，地面的熱也有機會增加患者的體溫，所以較理想的做法是利用地蓆隔開患者和地面。

（二）盡快令患者降溫

脫下緊身或不必要的衣服，使皮膚得以散熱。

如患者清醒，而附近剛好有容易到達的水源，將患者置於水中是最佳的降溫方法，因為水比空氣更有效率地降低患者的體溫。使用這個方法需要留意的是，你必須陪同在患者的身邊，確保她的頭部在水面之上並且除去遇溺的風險。

如未能做到水中降溫，可以給患者的全身噴水，並用風扇替她搧涼。

如果有冰袋或冰涼的飲品，可以將其放在患者全身的皮膚之上，以加快降溫速度。

如患者清醒，可以讓她喝含電解質的飲料，以減輕脫水的情況。

就算是晚間，都有中暑的可能。（由作者提供）

5. 減低中暑的機會

考慮自己的體能和熱適應能力，繼而計劃活動的強度和路線。

可揀選較多樹蔭和涼亭的路線，方便在途中休息。

帶備足夠的水，口渴時便要喝（有關行山補水的秘訣，可以參考筆者的另一篇文章：應該要帶幾多水上山？ 了解八大行山飲水注意事項）。

避免喝含咖啡因和酒精的飲料，因為這些飲料可能會導致脫水。

穿著淺色、輕便和透氣的衣服，有助皮膚散熱。

避免在一天中最熱的時段進行暴曬而劇烈的運動。

如果你在途中開始感到疲倦、噁心、頭暈或頭痛，而這些徵狀在處理後亦未見好轉，應該考慮撤離。

應馬上將熱衰竭或中暑患者帶到樹蔭下，如果附近沒有樹蔭，可以為他開傘遮蔭。（資料圖片）

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本文作者攀山者聯盟是一間本地攀山嚮導組織，成員包括中國香港攀山及攀登總會的山藝教練，以及加拿大攀山嚮導協會的頂繩攀岩教練。

參考資料： Heat Stroke (Hyperthermia) https://www.health.harvard.edu/a_to_z/heat-stroke-hyperthermia-a-to-z Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Heat Illness: 2019 Update https://www.wemjournal.org/article/S1080-6032(18)30199-6/fulltext

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