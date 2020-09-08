【歐國聯】夏蘭特兩入金球助挪威大勝　慶祝動作跟足童年偶像

挪威新晉前鋒艾寧夏蘭特去季在球會賽事急速冒升，代表國家隊亦漸入佳境。 這名多蒙特高大中鋒在上場歐國聯賽事首次為國家隊入球，凌晨作客北愛爾蘭更梅開二度，大勝5：1，兩個入球都盡現射術。

挪威在上仗歐國聯主場對奧地利先失兩球，由第3次代表國家隊上陣的夏蘭特（Erling HAALAND）破蛋，在國家隊開齋，惟球隊負1：2。今仗作客北愛，挪威在開賽2分鐘便先開紀錄，雖然北愛在6分鐘扳平，但艾蘭特於1分鐘後為挪威再次領先。北愛後衛在禁區頂解圍欠清脆，皮球滾向右方，艾蘭特趕到時「打鐵趁熱」，沒有控定而側身起左腳窩利施射，直飛遠柱網仔，北愛門將只能目送皮球入網。

夏蘭特表現技驚四座，北愛難以招架。（美聯社）

【夏蘭特窩利金球逐格睇】（按圖放大）

夏蘭特今仗八面玲瓏，下半場助隊友梳洛夫（Aleksandr Sorloth）梅開二度一球盡現爆發力，接應隊友長傳時後來居上「完爆」對手中堅，乘單刀之勢但控球稍差，立即橫傳助攻。戰至下半場中段，隊友頭槌頂前送夏蘭特一程，剛入禁區再次「唔控即射」，燙射左上角，為挪威「埋齋」贏5：1。

梅開二度還要球球好波，夏蘭特射入第二球把左手放在左耳旁，做出「扭耳仔」動作，向偶像米捷（Michu）致敬。他曾在Twitter留言道啟發他最多的球員，除了C朗拿度和伊巴謙莫域，就是效力史雲斯時綻放光芒的西班牙前鋒米捷。米捷當年入球後，亦經常「扭耳仔」慶祝。

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【夏蘭特第二球亦顯功架】（按圖放大）

夏蘭特去季大幅成長，不論上半季在薩爾斯堡紅牛，還是下半季轉投多蒙特，都入球停不了，總計兩地聯賽合共射入39球。

夏蘭特「扭耳仔」慶祝。（路透社）

米捷當年加盟史雲斯，首季光芒四射，英超射入18球。（Getty Images）

【挪威5:1北愛爾蘭】（按圖放大）