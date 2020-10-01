【港超聯】富力批判決不公　職員違反隔離令受罰　需連續7日檢疫

經歷中秋節港超聯富力R&F鬥傑志一戰，爭標形勢再度逆轉。 傑志以3：2險勝富力後，爭標形勢掌握主導權，教頭朱志光卻指現在「並非慶祝的時間」，要求球員冷靜應對餘下比賽。 至於跌到谷底的富力就認為，賽程及球證等因素令己隊陷入困境。球隊兩名職員亦因違反家居隔離令，被足總處分。

富力今場對傑志早段已落後，戰至24分鐘更因謝家強被逐而踢少個，成為球賽轉捩點。主教練楊正光直言部署慘遭打亂，幸半場休息時鼓勵球員積極面對，才一度追成平手。然而，聯賽僅餘兩戰，富力爭標形勢被動，楊正光表示球隊會盡力踢，「即使沒有冠軍，也要爭第二。」

富力謝家強送禮 傑志打多個險勝 餘下兩仗全勝即封王

謝家強補鑊犯手球連環圖：

富力不滿球證判決 批問題是「老生常談」

他認為緊密賽程及球證判決等外在因素，令球隊爭標陷入困境。自己雖對戰果失望，卻感激球員的付出。談及球證判決，楊正光深信裁判是比賽的一部份，他接受結果，但仍感不滿，「這是老問題，非今日才出現，希望為香港足球着想，大家都要進步。」

富力今場多次不滿判決，包圍球證投訴，部份職球員更因此而領黃。（袁志浩攝）

傑志掌爭標主導權 朱志光勸球員冷靜

傑志主帥朱志光同樣被追問如何評論球證判決，這位教練反問記者何以問獲勝一隊的意見。他相信裁決公平，「沒有特別，不適宜由我去評論好壞。」「藍鳥」最後兩場鬥榜下游的冠忠南區及愉園，只要全勝便可相隔一年重奪聯賽冠軍。他寄語球員「千祈唔好囂」，「現在不時慶祝的時候，聯賽有很多變數，球員不應想太多。」

上半場表現甚佳的加維蘭換邊後由高美斯入替，朱志光解釋是希望為餘下兩戰做好準備。（袁志浩攝）

朱志光同時為半場輪換而解釋，重申球隊在8日內3戰，固此希望能讓球員休息，「誰知變化來得比計劃快，足球比賽往往如此。」他又認為球隊在領先下稍有放鬆、在敵軍壓逼下犯錯，以致未能穩住勝局，接下來必須多加改善。

傑志重掌爭標主導權，守門員王振鵬賽後難掩激動。（袁志浩攝）

延續「永不放棄」傳統 黃洋：鬥志不減

傑志在復賽首戰不敵東方，當時爭標機會急轉直下，甚至東方龍獅總監李志堅曾揚言，球隊聯賽爭冠假想敵只有理文及富力。誰料「藍鳥」今場贏波後形勢逆轉、重奪主導權。隊長黃洋深信「永不放棄」是球隊傳統，「每季都朝聯賽冠軍去打拚，被追至2：2後我們沒失信心，最後再入波取勝，代表我們的鬥志不受影響，體現了一向渴望爭勝的決心。」

黃洋（左）雖未能阻擋基奧雲尼扳平，但他指球隊在最後15分鐘仍維持一貫的爭勝心。（袁志浩攝）

富力兩職員受處分 需連續7日檢疫

另外，富力兩名職員早前涉嫌違反家居隔離守則，足總醫藥委員會跟進及研究後，今晚裁定有關職員違反醫學指引，按條例作出處分。兩名富力職員從9月28日起，被禁止接觸球隊，及暫停參與球隊訓練及比賽，為期一周至10月4日。足總要求兩名職員從10月4日起，連續7日接受病毒檢測，若每天檢測結果呈陰性，方可重新接觸球隊、參與訓練與比賽。

足總又指，富力已正式申請安排部份職球員於酒店範圍外指定地點用膳，而醫藥委員會決定有條件接納申請，惟球會必須在遵照委員會的要求及條件下安排用膳，足總將為安排作監控及適時檢討。

港超聯：傑志 3:2 富力R&F