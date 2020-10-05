行山｜湯怡行高難度路線登鳳凰山　性感衣著露香肩玉背引網民關心

靠TVB劇集《反黑路人甲》人氣急升的湯怡近日放假，昨日約朋友去行山，登上香港第二高峰鳳凰山。曾經行過蚺蛇尖、紅花嶺、黃牛山的湯怡，昨日並非行最簡單的鳳凰徑上山，而是走小徑，據眼利的網民估計，她跟朋友沿羅漢脊登頂。 湯怡穿上性感的Sports Bra去行山，露出香肩玉背，不少網民都擔心她會被蚊叮，包括方力申，但小方似乎在留言中打錯字，他留言：「冇蛟咩？」

32歲的湯怡昨日在Instagram上分享行鳳凰山的照片，見到她戴上太陽帽，穿上黑色的性感Sports Bra及leggings，還帶了個索帶背囊。

從照片所見，湯怡上鳳凰山的路線並非大路，而是山間小徑，路在草叢中，部分路段需要用手扶住石頭，所以湯怡都戴上手套。

【湯怡星期日去行鳳凰山】（按圖放大）

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湯怡留言表示，這幾天放假，星期日去了行山，登上鳳凰山山頂。不過，她表示在山上遇到蜜蜂，「好怕昆蟲嘅我，有隻蜜蜂突然飛左落隻手度，嗌完果下都真係嚇親自己！兩個月無做運動嘅我，今（昨）晚真係要好好休息一下！」

【湯怡過去一年去過很多地方行山】（按圖放大）

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鳳凰山高934米，是香港第二高峰，僅次大帽山，此山也是大嶼山的最高峰。通常上鳳凰山的人都會由昂坪或者伯公坳出發，經鳳凰徑登頂。不過，湯怡昨日所行的路線相當陡峭，不似大路，有眼利的網民估計，她跟朋友沿羅漢脊的非漁護署山徑登頂。

湯怡上身衣著性感，露出香肩玉背，不少網民都擔心她會被蚊叮，或者被草刮到，包括方力申。不過，小方似乎在留言中打錯字，他留言：「冇蛟咩？」估計他可能將「蚊」誤寫為「蛟」。

方力申留言：「冇蛟咩？」估計他可能將「蚊」誤寫為「蛟」。（湯怡Instagram）

湯怡不時會在網上分享行山照片，過去大半年，她去過黃牛山、狗牙嶺、蚺蛇尖、老頭虎、紅花嶺等地，行山經驗相當豐富。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

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